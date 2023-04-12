Сербия согласилась тайно поставлять летальное оружие в Украину, — Reuters

Исходя из "слитых" секретных документов Пентагона, которые проанализировали журналисты, Белград располагает военной возможностью и политической волей для дальнейших поставок вооружения на нужды ВСУ.

Related video

Сербия согласилась или уже предоставила Украине летальное оружие. Об этом 12 апреля пишет агентство Reuters, ссылаясь на распространенные в соцсетях секретные данные Пентагона.

Как пишет издание, среди прочего в "слитой информации" есть документ с ответами европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и летальной помощи. В документе за 2 марта с грифами Secret и NOFORN отображена диаграмма из 38 стран Европы.

Из нее видно, что Сербия отказалась предоставить обучение украинским войскам, но обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его. Также было отмечено, что Сербия располагает военной способностью предоставить оружие Украине в будущем, также на это есть и политическая воля.

Официально эту информацию пока не комментировала ни одна из сторон.

К слову, Сербия долгое время оставалась единственной европейской страной, которая не поддержала санкциии против РФ. Но в марте 2023 ситуация начала приобретать новый окрас.

3 марта президент Сербии Александр Вучич намекнул, что Сербия готова прекратить поддержку РФ, но есть условие. По словам сербского президента, в будущем его стране придется сделать несколько трудных выборов.

10 марта Вучич уже конкретно допустил введение санкций против России. Он отметил, что страна пока не присоединилась к экономическим ограничениям в отношении РФ из-за "твердости позиции". При этом президент подчеркнул, что Белград сразу определился со своим отношением к войне.

А 13 марта министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение международных санкций против Российской Федерации.