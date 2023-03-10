"Я не клянусь цветами и медом": президент Сербии допустил введение санкций против России

Глава страны Александр Вучич заявил, что Сербия пока не присоединилась к экономическим ограничениям в отношении РФ из-за "твердости позиции". При этом президент подчеркнул, что Белград сразу определился со своим отношением к войне.

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Президент Сербии Александар Вучич допустил, что его страна может ввести санкции против Российской Федерации из-за полномасштабной войны в Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала Happy, передает издание Balkan Insight.

"Я не клянусь цветами и медом, как сказано в песне, что мы ничего делать не будем [в вопросе санкций], и я не могу клясться, потому что это было бы безответственно", — в частности, прокомментировал глава государства.

При этом он отметил, что "твердость позиции" Сербии такова, что стране пока не пришлось вводить санкции против России.

"Нам удалось сохранить позицию по невведению санкций против России больше года. Учитывая твердость нашей позиции, мы этого пока не сделали", — подчеркнул сербский лидер.

Он также сказал, что Белград сразу определился со своей позицией по отношению к полномасштабной войне в Украине на Совете безопасности страны. Вучич уточнил, что это решение базируется на том, что произошло в 1990-х годах, имея в виду бомбардировку Югославии НАТО в 1999 году якобы из-за конфликта в Косово, объясняют журналисты издания.

Он назвал позицию Сербии в этом вопросе "рациональной, серьезной и которую трудно сохранить".

Как подчеркивает Balkan Insight, Белград оказался в сложном политическом положении после того, как Россия — традиционный союзник Сербии — вторглась в Украину. Кроме очевидных культурных и религиозных связей, существует и экономический нюанс. Единственная компания, которая сегодня занимается добычей и импортом нефти в Сербии, — "Нефтяная индустрия Сербии" — находится в мажоритарной собственности двух российских предприятий.

Напомним, исследовательский центр Jamestown Foundation сообщил 6 марта, что действия ЧВК "Вагнер" не ограничивается операциями в Африке и в Украине. Они также активно спонсируют профашистские организации в Сербии.