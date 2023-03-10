"Я не клянуся квітами та медом": президент Сербії припустився запровадження санкцій проти Росії

Глава держави Александр Вучич заявив, що Сербія поки не приєдналася до економічних обмежень щодо РФ через "твердість позиції". Водночас президент наголосив, що Белград одразу визначився зі своїм ставленням до війни.

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Президент Сербії Александр Вучич припустив, що його країна може ввести санкції проти Російської Федерації через повномасштабну війну в Україні. Про це він розповів в ефірі телеканалу Happy, повідомляє видання Balkan Insight.

"Я не клянуся квітами та медом, як сказано в пісні, що ми нічого не робитимемо [в питанні санкцій], і я не можу присягатися, бо це було б безвідповідально", — зокрема, прокоментував глава держави.

Він зазначив, що "твердість позиції" Сербії така, що країні поки що не довелося вводити санкції проти Росії.

"Нам вдалося зберегти позицію щодо невведення санкцій проти Росії більше року. Враховуючи твердість нашої позиції, ми цього поки не зробили", — наголосив сербський лідер.

Він також сказав, що Белград одразу визначився зі своєю позицією щодо повномасштабної війни в Україні на Раді безпеки країни. Вучич уточнив, що це рішення базується на тому, що сталося в 1990-х роках, маючи на увазі бомбардування Югославії НАТО в 1999 році, нібито через конфлікт у Косові, пояснюють журналісти видання.

Він назвав позицію Сербії в цьому питанні "раціональною, серйозною та яку важко зберегти".

Як наголошує Balkan Insight, Белград опинився в складному політичному становищі після того, як Росія — традиційний союзник Сербії — вторглася до України. Окрім очевидних культурних і релігійних зв'язків, існує й економічний нюанс. Єдина компанія, яка сьогодні займається видобутком та імпортом нафти в Сербії, — "Нафтова індустрія Сербії" — перебуває в мажоритарній власності двох російських підприємств.

Нагадаємо, дослідницький центр Jamestown Foundation повідомив 6 березня, що дії ПВК "Вагнер" не обмежуються операціями в Африці та в Україні. Вони також активно спонсорують профашистські організації в Сербії.