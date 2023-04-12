Сербія погодилася таємно постачати летальну зброю в Україну, — Reuters

Виходячи зі "злитих" секретних документів Пентагону, які проаналізували журналісти, Белград має у своєму розпорядженні військову можливість і політичну волю для подальших постачань озброєння на потреби ЗСУ.

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Сербія погодилася чи вже надала Україні летальну зброю. Про це 12 квітня пише агентство Reuters, посилаючись на поширені в соцмережах секретні дані Пентагону.

Як пише видання, серед іншого в "злитій інформації" є документ із відповідями європейських урядів на запити України щодо військової підготовки та летальної допомоги. У документі за 2 березня з грифами Secret і NOFORN відображено діаграму з 38 країн Європи.

Із неї видно, що Сербія відмовилася навчати ЗСУ, але зобов'язалася відправити летальний вантаж або вже відправила його. Також було відзначено, що Сербія має у своєму розпорядженні військову здатність надати зброю Україні в майбутньому, також на це є і політична воля.

Офіційно цю інформацію поки що не коментувала жодна зі сторін.

До речі, Сербія довгий час залишалася єдиною європейською країною, яка не підтримала санкції проти РФ. Але в березні 2023 року ситуація почала набувати нового забарвлення.

3 березня президент Сербії Олександр Вучич натякнув, що Сербія готова припинити підтримку РФ, але є умова. За словами сербського президента, у майбутньому його країні доведеться зробити кілька важких виборів.

10 березня Вучич уже конкретно допустив запровадження санкцій проти Росії. Він зазначив, що країна поки не приєдналася до економічних обмежень щодо РФ через "твердість позиції". Водночас президент наголосив, що Сербія одразу визначилася зі своїм ставленням до війни.

А 13 березня міністр економіки Сербії Раді Баста виступив за запровадження міжнародних санкцій проти Російської Федерації.