"Доводи закінчилися": сербський міністр закликав негайно вести санкції проти Росії

Глава фінансового відомства країни зазначив, що через війну в Україні Сербія перебуває під великим тиском, і запровадження обмежень проти Кремля захистить національні інтереси.

Related video

Міністр економіки Сербії Раді Баста виступив за запровадження міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє місцеве видання Serbia.postsen.

На його думку, Сербія платить високу ціну за те, що вони не вводять міжнародні обмеження щодо РФ після розпочатої агресії в Україні, тому настав час це виправити. Раді Баста закликав уряд висловити свою думку щодо цього.

"Як міністр економіки я не можу змиритися з тим, що на президента Сербії Александра Вучича чиниться такий великий тиск, а ми мовчимо. Саме тому я виступаю за введення санкцій проти Росії, я стою поряд із президентом Вучичем у захисті державних і національних інтересів, і в мене абсолютна довіра до нього. Саме тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів зробити заяву щодо цього питання", — заявив чиновник.

Крім того, далі міністр економіки заявив, що більш ніж рік Сербія утримувалася від запровадження санкцій, оскільки в них була надія на те, що війна закінчиться й обидві сторони врегулюють розбіжності за допомогою мирних переговорів, але натомість "ми зіткнулися з новою реальністю".

"Конфлікту не видно кінця, і, схоже, розумні аргументи закінчилися. Малі країни завжди страждають від конфлікту великих, а через глобальні потрясіння Сербія стикається з величезним тиском", — додав Раді Баста.

Нагадаємо, 10 березня президент Сербії Александр Вучич допустив запровадження санкцій проти Росії. Він зазначив, що країна поки не приєдналася до економічних обмежень щодо РФ через "твердість позиції". Водночас президент наголосив, що Белград одразу визначився зі своїм ставленням до війни.

3 березня Александр Вучич натякнув, що Сербія готова припинити підтримку РФ, але є умова. За словами сербського президента, у майбутньому його країні доведеться зробити кілька важких виборів.