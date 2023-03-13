"Доводы иссякли": сербский министр призвал немедленно вести санкции против России

Глава финансового ведомства страны отметил, что из-за войны в Украине Сербия находится под большим давлением и введение ограничений против Кремля защитит национальные интересы.

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Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение международных санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает местное издание Serbia.postsen.

По его мнению Сербия платит высокую цену за то, что они не вводят международные ограничений по отношению к РФ после начатой агрессии в Украине, поэтому пришло время это исправить. Раде Баста призвал правительство высказать свое мнение по этому поводу.

"Как министр экономики, я не могу смириться с тем, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается такое большое давление, а мы молчим. Именно поэтому я выступаю за введение санкций против России, я стою рядом с президентом Вучичем в защите государственных и национальных интересов, и у меня абсолютное доверие к нему. Именно поэтому прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу", – заявил чиновник.

Кроме того, далее министр экономики заявил, что более года Сербия удерживалась от введения санкций, так как у них была надежда на то, что война закончится и обе сторона урегулируют разногласия при помощи мирных переговоров, но вместо этого "мы столкнулись с новой реальностью".

"Конфликту не видно конца, и, похоже, разумные доводы иссякли. Малые страны всегда страдают от конфликта больших, а из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением", — добавил Раде Баста.

Напомним, 10 марта президент Сербии Александр Вучич допустил введение санкций против России. Он отметил, что страна пока не присоединилась к экономическим ограничениям в отношении РФ из-за "твердости позиции". При этом президент подчеркнул, что Белград сразу определился со своим отношением к войне.

3 марта Александр Вучич намекнул, что Сербия готова прекратить поддержку РФ, но есть условие. По словам сербского президента, в будущем его стране придется сделать несколько трудных выборов.