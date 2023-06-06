"А є альтернатива?": президент Сербії дав "добро" на постачання зброї в Україну

За інформацією журналістів, розраховуючи на підтримку з питанням у Косово Вучич згоден "закривати очі" на постачання сербських озброєнь Києву через посередників.

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Сербія згодна, щоб її зброя потрапляла в Україну через посередників. Про це заявив президент країни Александр Вучич в інтерв'ю для видання Financial Times.

За інформацією журналістів, раніше Сербія відмовлялася підтримувати західні санкції проти РФ, однак схоже, що Белград змінив тактику, оскільки Вучич повідомив, що йому відомо, що боєприпаси з його країни потрапляють до України, і він не планує зупиняти цей процес.

"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю сумніву, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти? Не продавати?", – зазначив Вучич.

На запитання журналістів про те, чи йде Сербія на поступки щодо поставок зброї в Україну, оскільки розраховує на симпатії з боку Заходу щодо Косова (на думку журналістів видання, зміна орієнтирів Сербії може бути пов'язана з підтримкою ЄС, США та НАТО сторони Белграда, де відбувся нещодавній спалах етнічної напруженості в Косово, що підтвердили три західні дипломати), Вучич зазначив, що його країна має намір діяти "нейтральним чином". Однак він підкреслив, що розуміє, що частина зброї з Сербії може опинитися в Україні.

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН, які засуджують вторгнення РФ в Україну. Ми приєднуємося до заборон на реекспорт, наприклад, на технології подвійного призначення в дронах. Ми не будемо хабом для реекспорту чогось у Росію", — запевнив в інтерв'ю сербський лідер.

Також він зазначив, що він уже рік не виходить на зв'язок з лідером Кремля, окрім прийому деяких високопоставлених гостей із Росії, хоча такого раніше ніколи не траплялося.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що на озброєнні в українських військових з'явилися сербські реактивні ракети для РСЗВ "Град" з дальністю до 40 км.

Також нагадаємо, виходячи зі "злитих" секретних документів Пентагону, які проаналізували журналісти, Белград має у своєму розпорядженні військову можливість і політичну волю для подальших поставок озброєння на потреби ЗСУ.