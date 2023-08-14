В РФ намерены модернизировать списанные танки Т-72 в БМПТ "Терминатор"

Представители "Уралвагонзавода" утверждают, что универсальная платформа танка Т-72 позволяет решать широкий спектр задач, в том числе и в плане модернизации такой техники, как боевые машины поддержки танков.

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Российский концерн "Уралвагонзавод" намерен модернизировать списанные танки Т-72 в боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Как сообщила пресс-служба концерна, платформа еще советского танка Т-72 достаточно универсальна, чтобы реализовать подобный проект.

БМПТ-72 была представлена на стенде бронетехники от Уралвагонзавода на выставке "Армии 2023". В очередной раз российские оружейники заявили о технике в контексте "аналогов нет" и заявили, что новая БМПТ будет представлять собой сочетание огневой мощи и защищенности.

"Тагильские танкостроители демонстрируют уникальность и универсальность базы Т-72/Т-90. Она имеет огромные резервы для модернизации, используется в самых разнообразных целях и позволяет решать широкий спектр задач", — говорится в сообщении пресс-службы.

В публикации отмечено, что выводимые из эксплуатации Т-72 выступят в качестве базы для "Терминаторов", которые будут иметь новые функции и характеристики. Однако, что конкретно имеется в виду, инженеры Уралвагонзавода" не уточнили.

Кратко о БМПТ "Терминатор"

Боевая машина поддержки танков предназначена для выполнения боевых задач в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств, живой силы и бронетехники противника.

Известно, что российский БМПТ вооружен двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-ммпулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 комплекса "Атака". При этом на вооружении официально машина не принята, хотя в сети были опубликованы кадры участия данной техники в боевых действиях в Украине.

Напомним, 12 августа СБУ опубликовала видео уничтожения российской БМПТ с помощью дронов-камикадзе. Еще одну машину украинские бойцы сожгли в Луганской области в начале февраля текущего года. При этом российские пропагандисты пафосно заявляли, что "Терминатор" почти невозможно уничтожить.