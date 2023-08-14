"Более 200 поврежденных зданий": как выглядит Одесса после ночной массированной атаки РФ (видео)

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, из-за падения обломков в городе пострадало общежитие, супермаркет и еще сотни зданий. В сети также появились кадры поврежений.

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В результате ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Одессе были повреждены несколько сотен зданий. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в Telegram.

Глава администрации отметил что все ракеты, запущенные по городу, были сбиты, однако из-за падения обломков было повреждено общежитие, супермаркет и еще сотни зданий.

"Зафиксировано более 200 поврежденных зданий в результате взрывных волн и обломков сбитых ракет и дронов. На месте работают оперативные штабы", — заявил чиновник

По словам Олега Кипера двое пострадавших, которые были госпитализированы ночью, уже находятся дома.

"Благодарны военным за их работу. Сегодня ночью они еще раз продемонстрировали, какая колоссальная работа идет со всех сторон, чтобы все люди были в безопасности", — сказал глава ОВА.

В сети также появись видео последствий удара по Одессе. В частности, показан разрушенный гипермаркет Fozzy, в котором ночью вспыхнул пожар.

Последствия обстрела Одессы

Ночной обстрел Одессы: что известно

Напомним, ночью 14 августа ВС РФ трижды атаковали Одесскую область. Оккупанты применили дроны и ракеты морского базирования типа "Калибр". Все воздушные целы были уничтожены, однако обломки повредили множество зданий. На двух объектах вспыхнули пожары.

Председатель общественного совета при ОВА Сергей Братчук сообщил, что предварительно известно о трех пострадавших — работниках супермаркета.

ВС РФ ударили по Одессе

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что целью оккупантов были жилые дома. По словам спикера, ВС РФ продолжают давление на портовую инфраструктуру и те регионы, которые могут быть более уязвимыми.