ВС РФ изо всех сил цепляются за Урожайное, а ВСУ продвинулись под Бахмутом: ситуация на фронте (карты)

Силы обороны продолжили контрнаступление в районе Работино на западе Запорожской области и продвинулись к южной Клещеевке, а ВС РФ вели наступление в районе Купянска

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Силы обороны 14 августа провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. Об этом говорится в это говорится в отчете американского Института изучения войны за 14 августа.

Ситуация в Донецкой области

ВСУ продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и немного продвинулись вперед, о чем свидетельствуют опубликованные геолокационные кадры. В частности, Силы обороны продвинулись на юг от Клещиевки.

ВС РФ также продолжали наступательные операции вблизи Бахмута. По сообщению российских блогеров, ВС РФ якобы отбили утраченные позиции в Клещиевке во время контратаки и отбили весь населенный пункт. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих заявлений. Украинские официальные лица сообщили, что россияне предпринимали неудачные попытки отбить утраченные позиции возле Клещиевки, к западу от Андреевки и возле Курдюмовки.

14 августа продолжались позиционные бои на рубеже Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что ВС РФ вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки и Красногоровки. Российский милблогер охарактеризовал бои на Авдеевском и Марьинском направлениях как позиционные, поскольку и российские, и украинские войска сосредоточены на других участках фронта.

Ситуация в Луганской области

ВС РФ вели наступление в районе Купянска, в частности, наступали возле Орлянки и Николаевки. В ВС РФ заявили, что взяли под контроль многочисленные украинские позиции и наблюдательные пункты вблизи Ольшан. Российские милиблогеры утверждали, что ВС РФ захватили позиции и заняли линию от Синьковки до Петропавловки, где продолжаются позиционные бои. Один из военкоров России утверждает, что сейчас ВС РФ находятся примерно в 7 км от Купянска.

Еще один российский милблогер утверждал, что армия России накапливает подкрепления и вводит новые подразделения в бой на Купянском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВС РФ увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль международной границы между Харьковом и Белгородской областью, чтобы помешать дальнейшим проукраинским трансграничным рейдам.

ВС РФ вели наступательные операции на линии Сватово-Кременная, но не продвинулись 14 августа. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска безуспешно пытаются вытеснить украинские силы из района Серебрянского леса.

Военкоры РФ утверждали, что ВС РФ не смогли прорвать украинскую оборону возле Белогоровки и Спорного, а ВСУ вели наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная, но не продвинулись 14 августа.

Ситуация на Южном направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи к югу и юго-востоку от Старомайорского в направлении Урожайного. Она отметила, что ВСУ продолжают продвижение в районе Урожайного, а некоторые российские источники утверждают, что украинские войска контролируют северную часть населенного пункта.

Александр Ходаковский, командир батальона "Восток", который оборонялся возле Урожайного, пожаловался, что ВС РФ не перебрасывают в этот район дополнительные резервы и артдивизионы и утверждает, батальон "Восток" борется за Урожайное всеми имеющимися силами, но силы, которые действуют в этом районе, истощены и несут потери. Российские блогеры заявляли, что ВС РФ отбили украинские попытки продвинуться в Урожайное. Другие российские военные утверждали, что украинские войска контролируют северную часть Урожайного, тогда как ВС РФ — южную часть населенного пункта, а остальная территория в населенном пункте и вблизи него остается спорной.

Некоторые российские милблогеры утверждали, что Силы обороны продолжили контрнаступление в районе Работино на западе Запорожской области и продвинулись к южной Клещиевке.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области 14 августа, но не сделали ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского. Несколько российских милблогеров утверждали, что российские войска отошли из Урожайного и что подразделения 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) прикрывали их отход.

ISW не наблюдал визуального подтверждения того, что российские силы полностью отошли из Урожайного, поэтому, возможно, российские силы сохраняют некоторые позиции на юге населенного пункта.

ВС РФ осуществили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 14 августа и недавно заявили о наступлении. Генштаб Украины сообщил, что россияне безуспешно пытались восстановить утраченные позиции к востоку от Работино.

Украинские силы удерживают ограниченные позиции на Левом берегу Днепра в Херсонской области. Российский милблогер заявил, что ВСУ продолжают переправляться на восточный берег Днепра на небольших лодках возле Антоновского моста и Казачьих Лагерей. Российские источники опубликовали кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 над Херсонской областью и предположили, что он наносил удары по украинским позициям вблизи Антоновского моста или Казачьих Лагерей.

Напомним, что Силы обороны в течение прошлой недели результативно отработали по живой силе противника, уничтожив более 3,5 тысячи россиян. Также досталось вражеской артиллерии и бронетехнике.

Ранее сообщалось, что в районе оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Это произошло на тренировочной базе оккупантов в Радивоновке.