ЗС РФ щосили чіпляються за Урожайне, а ЗСУ просунулися під Бахмутом: ситуація на фронті (карти)

Сили оборони продовжили контрнаступ у районі Роботиного на заході Запорізької області та просунулися до південної Кліщіївки, а ЗС РФ вели наступ у районі Куп’янська.

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Сили оборони 14 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 14 серпня.

Ситуація у Донецькій області

ЗСУ продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку та трохи просунулися вперед, про що свідчать опубліковані геолокаційні кадри. Зокрема, Сили оборони просунулися на південь від Кліщіївки.

ЗС РФ також продовжували наступальні операції поблизу Бахмута. За повідомленням російських блогерів, ЗС РФ нібито відбили втрачені позиції в Кліщіївці під час контратаки та відбили весь населений пункт. Проте ISW не знайшов візуального підтвердження цих заяв. Українські офіційні особи повідомили, що росіяни робили невдалі спроби відбити втрачені позиції біля Кліщіївки, на захід від Андріївки та біля Курдюмівки.

14 серпня тривали позиційні бої на рубежі Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що ЗС РФ вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Красногорівки. Російський мілблогер охарактеризував бої на Авдіївському та Мар’їнському напрямках як позиційні, оскільки і російські, і українські війська зосереджені на інших ділянках фронту.

Ситуація в Луганській області

ЗС РФ вели наступ у районі Куп’янська, зокрема, наступали біля Орлянки та Миколаївки. У ЗС РФ заявили, що взяли під контроль численні українські позиції та спостережні пункти поблизу Вільшан. Російські міліблогери стверджували, що ЗС РФ захопили позиції та зайняли лінію від Синьківки до Петропавлівки, де тривають позиційні бої. Один із військкорів Росії стверджує, що зараз ЗС РФ перебувають приблизно за 7 км від Куп’янська.

Ще один російський мілблогер стверджував, що армія Росії накопичує підкріплення та вводить нові підрозділи в бій на Куп’янському напрямку, а заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗС РФ збільшують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж міжнародного кордону між Харковом і Бєлгородською областю, щоб перешкодити подальшим проукраїнським транскордонним рейдам.

ЗС РФ вели наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися 14 серпня. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська безуспішно намагаються витіснити українські сили з району Серебрянського лісу.

Військкори РФ стверджували, що ЗС РФ не змогли прорвати українську оборону біля Білогорівки та Спірного, а ЗСУ вели наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися 14 серпня.

Ситуація на Південному напрямку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають успіхи на південь та південний схід від Старомайорського у напрямку Урожайного. Вона зазначила, що ЗСУ продовжують просування в районі Урожайного, а деякі російські джерела стверджують, що українські війська контролюють північну частину населеного пункту.

Олександр Ходаковський, командир батальйону "Восток", який оборонявся біля Урожайного, поскаржився, що ЗС РФ не перекидають у цей район додаткові резерви та артдивізіони і стверджує, батальйон "Восток" бореться за Урожайне всіма наявними силами, але сили, які діють у цьому районі, виснажені та зазнають втрат. Російські блогери заявляли, що ЗС РФ відбили українські спроби просунутися в Урожайне. Інші російські військкори стверджували, що українські війська контролюють північну частину Урожайного, тоді як ЗС РФ — південну частину населеного пункту, а решта території в населеному пункті та поблизу нього залишається спірною.

Деякі російські мілблогери стверджували, що Сили оборони продовжили контрнаступ у районі Роботиного на заході Запорізької області та просунулися до південної Кліщіївки.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області 14 серпня, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування. У Генштабі України повідомили, що окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського. ​​Декілька російських мілблогерів стверджували, що російські війська відійшли з Урожайного і що підрозділи 40-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) прикривали їхній відхід.

ISW не спостерігав візуального підтвердження того, що російські сили повністю відійшли з Урожайного, тож, можливо, російські сили зберігають деякі позиції на півдні населеного пункту.

ЗС РФ здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 14 серпня і нещодавно заявили про наступ. Генштаб України повідомив, що росіяни безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на схід від Роботиного.

Українські сили утримують обмежені позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російський мілблогер заявив, що ЗСУ продовжують переправлятися на східний берег Дніпра на невеликих човнах біля Антонівського мосту та Козачих Лагерів. Російські джерела опублікували кадри прольоту російського бомбардувальника Су-24 над Херсонською областю та припустили, що він завдавав ударів по українських позиціях поблизу Антонівського мосту чи Козачих Лагерів.

Нагадаємо, що Сили оборони протягом минулого тижня результативно відпрацювали по живій силі противника, знищивши понад 3,5 тисячі росіян. Також дісталося ворожій артилерії та бронетехніці.

Раніше повідомлялося, що у районі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. Це сталося на тренувальній базі окупантів у Радивонівці.