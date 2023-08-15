"Серьезное препятствие": в Минобороны рассказали о планах оккупантов на Авдеевку (видео)

По словам замминистра Анны Маляр, для россиян важно само продвижение вперед. ВС РФ не всегда концентрируются на том, чтобы захватить какой-нибудь населенный пункт, поскольку имеют задачу полностью занять Донецкую и Луганскую области.

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Планы российских вооруженных сил не включают взятие Авдеевки в качестве первоочередной цели. Основное намерение заключается в оцеплении этого населенного пункта и последующем продвижении вперед с целью полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Настолько героически наши военные защищают это направление, что враг даже не рискует в Авдеевку заходить, чтобы не увязнуть в боях с нашими защитниками. Но враг хочет обойти ее (Авдеевку — ред.), окружить и двигаться дальше", — рассказала Маляр.

Согласно ее высказываниям, для российских сил приоритетным является общее продвижение вперед. Они не всегда уделяют особое внимание захвату конкретных населенных пунктов, так как их основная цель заключается в полном овладении Донецкой и Луганской областями.

"Поэтому для них Авдеевка это очень серьезное препятствие на этом движении. И они ведут основную борьбу за ключевые высоты, чтобы их контролировать и двигаться дальше. Ну и за транспортные пути. Фактически уже год там происходит очень продолжительная и ожесточенная борьба. Наши ВСУ не пропускают врага", — отметила замминистра.

Маляр подчеркнула, что на Авдеевском направлении продолжаются боестолкновения, и за этими сражениями стоит факт, что противник не смог продвинуть свои позиции на этом участке за последний год даже на малейшее расстояние.

Напомним, что Силы обороны в течение прошлой недели результативно отработали по живой силе противника, уничтожив более 3,5 тысячи россиян. Также досталось вражеской артиллерии и бронетехнике.

Ранее сообщалось, что в районе оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Это произошло на тренировочной базе оккупантов в Радивоновке.