Окружение тысяч солдат РФ в районе Бахмута будет первой точкой надлома в войне, — эксперт

Военный эксперт Петр Черник отметил, что российское командование очень боится поражения под Бахмутом, потому что оно будет иметь политические последствия для Москвы.

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В районе Бахмута вполне возможно оперативное окружение российских войск, которое может стать переломной точкой в российско-украинской войне. Кроме военного успеха окружение нескольких тысяч оккупантов в Бахмуте нанесен серьезный политический удар по Москве, поэтому командование ВС РФ этого весьма опасается. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в интервью Military Media Center.

По словам аналитика, несмотря на то, что Бахмут занят российскими войсками, ситуация на флангах оккупированного города складывается в пользу Сил обороны.

"Бахмут они взяли, превратили его в щебень, но дальше продвинуться не могут. Все господствующие высоты наши и вполне возможно оперативное окружение, которого они наверняка очень сильно боятся, потому что это политический момент", — отметил Черник.

Эксперт подчеркнул, если российский контингент в Бахмуте будет уничтожен, а еще лучше взят в плен, это станет переломным моментом в войне.

"Если там контингент будет уничтожен, а лучше, если несколько тысяч россиян мы взяли в плен, то это действительно может быть первой серьезной точкой надлома в этой войне", — подчеркнул Черник.

С этими опасениями связаны и частичные успехи ВС РФ на Купянском направлении, потому что российское военное руководство командование полагает, что ВСУ снимут часть войск именно с Бахмутского направления для укрепления позиций у Купянска.

"Однако сейчас в стратегическом контексте все двигается по нашим лекалам", — подытожил эксперт.

О ситуации под Бахмутом (смотреть с 09:00)

Ранее сообщалось, что на восточном фронте обе противоборствующие стороны из-за активных боев истощились. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ фиксируют уменьшение количества обстрелов и атак противника на востоке, однако это не значит, что оккупанты "дают заднюю".