"И создал Бог Франки": бойцы показали авто, которое более года "воюет" на передовой (фоторепортаж)

Когда японскую машину Mazda выпускали, то не готовили ее к событиям, которые она "пережила" во время войны в Украине: ее взрывали, по ней стреляли, на ней возили раненых и боеприпасы.

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Бойцы Национальной гвардии Украины показали пикап Mazda-2500, который выручает их с первых месяцев российского вторжения. Автомобиль перенес обстрел из РСЗО "Град" и других видов артиллерии ВС РФ, уцелел после падения бетонной стены и ствола сосны: его ремонтировали и он продолжал ездить. О четырехколесном "Франкенштейне" рассказала пресс-служба Нацгвардии.

Авто появилось на фронте с мая 2022 года, указывает пресс-служба. В заметке перечисляются отрезки фронта и названия населенных пунктов, возле которых "воевал" автомобиль: Балаклея, Изюм, река Оскол, Серебрянское лесничество. Бои вели легендарная 5 Слобожанская бригада Нацгвардии — именно она владеет автомобилем, который пережил так много. Главное его предназначение — вывоз раненых, подвоз снарядов: с этим он успешно справляется уже больше года.

За это время "Мазде" пришлось пережить удар "Града", артиллерии, танков, обстрелы из стрелкового оружия. Также она попала в местность, которую дистанционно заминировали россияне. Тогда саперы взорвали мины, заминированная площадка взлетела в воздух, а транспортное средство уцелело, утверждают бойцы. Кроме того, на авто упал бетонный кусок стены — авто вытащили, подрихтовали и устройство вновь способно ездить.

После падения стены "Мазда" стала похожа на "Безумного Макса" и "Франкенштейна" одновременно: машину собирали из кусков, дыры от пуль не закрывали, ремонтировали только двигатель и раму. Бойцы отметили, что двигатель у нее действительно качественный — за все время нуждался лишь в мелком ремонте.

Машину получили от волонтеров, указывают нацгвардейцы. После войны готовы отдать ее в музей. А пока выписали благодарность компании Mazda Motor — их устройство действительно надежное. Благодарность пока не передали, а только показали японской журналистке: она приехала делать репортаж и не верила, что авто в таком состоянии способно ездить.

Пресс-служба Нацгвардии опубликовала несколько фотографий с "Маздой" — военные сокращенно называют авто "Франки". На фотографиях в деталях видно, что машину ремонтировали разнокалиберными деталями, а в некоторых местах не ремонтировали вообще.

Боец Нацгвардии рядом с заслуженной "Маздой" Автомобиль "Мазда" — четырехколесный "Франкенштейн" Пикап "Мазда" Нацгвардии — вид кузова Пикап "Мазда" — с пассажиркой

Боец 5 Слобожанской бригады Нацгвардии с позывным Башта пошутил, что заслуженную "Мазду", которая вывезла с поля боя сотни раненых, создал сам бог: "И создал Бог Франки, и дал ему надежность, и передал по акту его нам, и сказал — берегите его. И было это хорошо".

На карте можно проследить маршрут, который вместе с бойцами Сил обороны прошел "Фрэнки". Если считать по прямой — это 107 км. Этот путь преодолели в течение 1 года и 3 месяцев.

Маршрут "Мазды"-"Франкенштейна" — DeepState Фото: DeepState

Отметим, согласно крайним отчетам Генштаба ВСУ противник пытается атаковать позиции украинских Сил обороны в районе Купянска на Харьковщине и возле Серебрянского леса. В частности, в течение последних суток наносил авиаудары по Белогоровке.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов Сил обороны, которые ведут наступательные действия на Запорожье. Верховный главнокомандующий пообщался с командирами и узнал детали боевой ситуации.

Накануне глава государства увидел бригады, которые воюют на Бахмутском отрезке фронта: пытался понять, какие там есть проблемы и как это исправить.