"І створив Бог Франкі": бійці показали авто, яке понад рік "воює" на передовій (фоторепортаж)

Коли японську машину Mazda випускали, то не готували її до подій, які вона "пережила" під час війни в Україні: її підривали, по ній стріляли, на ній возили поранених та боєприпаси.

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Бійці Національної гвардії України показали пікап Mazda-2500, який виручає їх з перших місяців російського вторгнення. Автомобіль переніс обстріл з РСЗВ "Град" та інших видів артилерії ЗС РФ, уцілів після падіння бетонної стіни і стовбура сосни: його ремонтували і він продовжував їздити. Про чотириколісного "Франкенштейна" розповіла пресслужба Нацгвардії.

Авто з'явилось на фронті з травня 2022 року, вказує пресслужба. У дописі перелічуються відтинки фронту та назви населених пунктів, біля яких "воював" автомобіль: Балаклія, Ізюм, річка Оскіл, Серебрянське лісництво. Бої вели легендарна 5 Слобожанська бригада Нацгвардії — саме вона володіє автомобілем, який пережив так багато. Головне його призначення — вивезення поранених, підвезення снарядів: з цим він успішно справляється вже понад рік.

За цей час "Мазді" довелось пережити удар "Града", артилерії, танків, обстріли зі стрілецької зброї. Також вона потрапила в місцевість, яку дистанційно замінували росіяни. Тоді сапери підірвали міни, замінований майданчик злетів у повітря, а транспортний засіб уцілів, стверджують бійці. Крім того, на авто упав бетонний шмат стіни — авто витягнули, підрихтували і пристрій знов здатен їздити.

Після падіння стіни "Мазда" стала схожа на "Шаленого Макса" і "Франкенштейна" одночасно: машину складали зі шматків, діри від куль не закривали, ремонтували лише двигун і раму. Бійці відзначили, що двигун у неї дійсно якісний — за весь час потребував лише дрібного ремонту.

Машину отримали від волонтерів, вказують нацгвардійці. Після війни готові віддати її у музей. А поки що виписали подяку компанії Mazda Motor — їхній пристрій дійсно надійний. Подяку поки що не передали, а лише показали японській журналістці: вона приїхала робити репортаж і не вірила, що авто у такому стані здатне їздити.

Пресслужба Нацгвардії опублікувала кілька світлин з "Маздою" — військові скорочено називають авто "Франкі". На світлинах в деталях видно, що машину ремонтували різнокаліберними деталями, а в деяких місцях не ремонтували взагалі.

Боєць Нацгвардії поруч з заслуженою "Маздою" Автомобіль "Мазда" - чотириколісний "Франкенштейн" Пікап "Мазда" Нацгвардії - вигляд кузова Пікап "Мазда" - з пасажиркою

Боєць 5 Слобожанської бригади Нацгвардії з позивним Башта пожартував, що заслужену "Мазди", яка вивезла з поля бою сотні поранених, створив сам бог: "І створив Бог Франкі, і дав йому надійність, і передав по акту його нам, і сказав – бережіть його. І було це добре".

На карті можна прослідкувати маршрут, який разом з бійцями Сил оборони пройшов "Френкі". Якщо рахувати по прямій — це 107 км. Цей шлях здолали протягом 1 року і 3 місяців.

Маршрут "Мазди"-"Франкенштейна" - DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, згідно з крайніми звітами Генштабу ЗСУ противник намагається атакувати позиції українських Сил оборони у районі Куп'янська на Харківщині та біля Серебрянського лісу. Зокрема, протягом останньої доби завдавав авіаударів по Білогорівці.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський відвідав бійців Сил оборони, які ведуть наступальні дії на Запоріжжі. Верховний головнокомандувач поспілкувався з командирами і дізнався деталі бойової ситуації.

Напередодні очільник державі побачив бригади, які воюють на Бахмутському відтинку фронту: намагався зрозуміти, які там є проблеми та як це виправити.