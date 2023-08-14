"Хочу зрозуміти проблеми": Зеленський відвідав ділянки фронту під Соледаром і Бахмутом (відео)

Командири та рядові бійці, які воюють на Донбасі, особисто доповіли верховному головнокомандувачу, чого їм не вистачає та які мають проблеми.

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Президент України та верховний головнокомандувач Володимир Зеленський відвідав ділянки фронту. Зокрема, очільник держави зустрівся з командувачами та бійцями, які ведуть бої під Соледаром і Бахмутом. Про це ідеться у Telegram-каналі президента.

14 серпня президент Зеленський завітав у командні пункти на Соледарському та Бахмутському відтинках фронту. При цьому він зустрівся з бійцями наступних підрозділів ЗСУ:

22 механізованої бригади, яка воює у складі тактичної групи "Адам" Оперативно-тактичної групи "Соледар";

5 окремої штурмової бригади, яка воює у складі оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" біля Бахмуту;

80 окремої десантно-штурмової бригади з ОСУВ "Олександрія" (з Миколаївського напрямку) та ОСУВ "Хортиця" (з напрямків Куп’янського, Бахмутського, Сєвєродонецького);

57 окремої мотопіхотної бригади з ОСУВ "Олександрія" (з Запорізького напрямку) та у складі ОСУВ "Хортиця" (з напрямків Бахмутського, Попаснянського, Сєвєродонецького).

У дописі вказано, що політик вислухав командирів бригад, щоб зрозуміти проблеми, з якими вони стикаються. Також вислухав пропозиції щодо подолання цих проблем.

Президент зазначив, що регулярно отримує актуальну інформацію з вказаних ділянок фронту. Однак вважає, що більше дізнається, особисто відвідавши місця бойових дій: "Я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них".

Під час зустрічі командири детально описали ситуацію, розповіли про рівень підготовки бійців та потребу в озброєнні, техніці, інші проблемні питання.

Після спілкування президент вручив відзнаки бійцям та подякував: "Дякую всім, хто зараз у бою заради нашої держави! Кожен ваш результат, кожен ваш крок уперед наближає перемогу України".

Зазначимо, згідно з онлайн-картою бойових дій DeepState, на Соледарському відтинку фронту ЗСУ вдалось відсунути ворога біля двох населених пунктів: на схід від Васюківки та південніше Роздолівки. Відстань до Соледара — близько 3 км.

Ситуація під Соледаром на Донеччині станом на 14 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState

Тим часом тривають бої навколо Бахмуту. Зі звітів Генштабу ЗСУ випливає, що найгарячіше — біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. На карті видно, що бійці Сил оборони вирівняли лінію фронту на південь від Бахмуту, тимчасом як на півночі залишився виступ шириною близько 6,5 км (між Берхівкою та Залізнянським).

Ситуація під Бахмутом на Донеччині станом на 14 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState

Нагадуємо, Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на Запорізькому відтинку фронту. Експерти відзначили, що ЗСУ мають певні успіхи на двох ділянках — біля Оріхова у напрямку Роботиного та біля Великої Новосілки біля Урожайного.

Аналітики пояснили, навіщо ЗСУ докладають зусилля для просування біля Роботиного: ідеться про наближення до першої лінії фортифікацій ЗС РФ.