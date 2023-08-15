"Продовжують наступ": Зеленський відвідав бригади на Запоріжжі, які тиснуть на ЗС РФ (відео)

Бійці Сил оборони продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому відтинку фронту. Президент зустрівся з командирами й на власні очі побачив став справ.

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Президент України й верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зустрівся з бійцями Сил оборони, які продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Під час візиту очільник держави побачив карту лінії фронту і поговорив з командирами, які керують на окремих ділянках. Про це ідеться у Telegram-каналі президента.

У дописі Зеленського вказано, що відбувся візит на позиції кількох підрозділів Сил оборони. Зокрема, зустрівся з бійцями

3 окремої бригади оперативного призначення ім. полковника Петра Болбочана — воює на Мелітопольському напрямку;

46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ — воює на Оріхівському напрямку;

118 окремої механізованої бригади — воює на Мелітопольському напрямку;

47 окремої механізованої бригади — з Оріхівського напрямку;

117 окремої механізованої бригади — з Оріхівського напрямку.

Президент зазначив, що 3-я бригада ім. Петра Болбочана брала участь в успішній Харківській наступальній операції, яка відбулась восени 2022 року. Зараз вони ведуть наступальні дії під Запоріжжям: очільник держави обговорив з командирами проблеми, які їх турбують.

Бійці, які тримають оборону на Оріхівському напрямку, отримали подяку від Зеленського: "за стійкість та за кожен метр результату", — наголосив політик.

Також згадав про бої 118 ОМБр ЗСУ — це одна з кількох бригад, які ведуть успішний наступ на позиції ОС РФ на Мелітопольському відтинку фронту.

Зазначимо, згідно з повідомленням представниці Міноборони Ганни Маляр Сили оборони мають певні успіхи на південному відтинку фронту. Зокрема, чиновниця визнала, що українські військові просунулись далі на південь від Старомайорського і наближаються до Урожайного: "Сили оборони таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне".

Між тим на онлайн-карті бойових дій частина села Урожайного позначена вже як така, що перебуває під контролем ЗСУ.

Ситуація біля Урожайного станом на 15 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState

Між тим військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що російські війська на Запорізькому відтинку фронту мають проблеми. Зокрема, українські військові просунулись між двома селами — Вербове та Роботине, чим ускладнили ситуацію для росіян, які там перебувають. Крім того, біля Урожайного солдати ЗС РФ відкотились до наступного села — Завітне Бажання. Однак схоже на те, що командування ЗС РФ і далі продовжить боротьбу за ці населені пункти, всупереч втратам живої сили та позицій.

Урожайне - Завітне Бажання - станом на 15 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState Роботине - Вербове - станом на 15 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState

Нагадуємо, напередодні, 14 серпня, президент Зеленський відвідав бійців, які тримають оборону на Бахмутському відтинку фронту: вислухав командирів, вручив відзнаки.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілом пояснив, чи можлива зміна мирного плану Зеленського: зазначив, що план "гнучкий", але має кілька принципових позицій.