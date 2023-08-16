Мобилизация в Украине: кому осенью первым вручат повестку в ТЦК

Законодательство предусматривает, что полученную повестку нельзя обжаловать в суде, однак, она должна быть вручена надлежащим образом и уполномоченным на это лицом. Задерживать мужчин силой, привозить в ТЦК или проводить обыск, чтобы получить документы — незаконно.

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С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, и также объявлена всеобщая мобилизация. Согласно установленным правилам, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Процедура мобилизации осуществляется после получения повестки в Территориальных военных комиссариатах (ТЦК). Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Всеобщая мобилизация и действие военного положения в Украине были продлены до 15 ноября 2023 года. Процесс мобилизации осуществляется согласно секретным мобилизационным планам, которые определяют необходимое количество призываемых лиц. В рамках этих планов, начальник отдела военного комплектования в ТЦК выдает приказ, после чего уполномоченные работники проводят уведомление мужчин через вручение повесток.

Повестка не может быть оспорена в суде, однако ее вручение должно быть выполнено должным образом и уполномоченным лицом. Применение силы для задержания мужчин, принудительная доставка и проведение обысков для получения документов являются незаконными действиями.

Какие виды повесток вручают с осени 2023 года

После начала полномасштабной войны в Украине дважды были ограничены действия по мобилизации на срочную военную службу в 2022 году. Позднее, осенью 2022 года, в законодательство Украины о воинской обязанности и военной службе была внесена статья 18-1, которая запрещает проведение призыва во время объявленного военного положения.

Таким образом, мужчины, которые признаются подлежащими призыву, временно не могут проходить службу до окончания конфликта или прекращения действия военного положения.

Гражданами, подлежащими призыву, являются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Верховная Рада Украины приняла законопроект, направленный на изменение Закона и сокращение верхней границы призывного возраста до 25 лет. Однако на данный момент Президент Украины не подписал данный законопроект.

Поэтому, в конце лета и с осени на улицах и адресно вручают три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение.

Мужчины не могут быть сразу направлены на Военно-врачебную комиссию (ВВК), так как процедура требует предварительного уточнения данных и возможности предоставления документов для получения отсрочки от мобилизации, если такие документы имеются.

С другой стороны, когда человек проходит ВВК и ему определена пригодность к военной службе, это свидетельствует о том, что он добровольно начал процесс мобилизации, даже если у него была предоставлена отсрочка

Кому вручают повестки осенью 2023 года

Согласно информации, предоставленной пресс-секретарем Черкасского Территориального военного комиссариата (ТЦК) Алиной Кривошеей в комментарии "Суспільному", повестки на уточнение данных будут распространяться среди двух групп мужчин.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", — объясняет она.

Следующим этапом после проведения процедуры уточнения данных для мужчин, которые ранее не являлись объектами внимания ТЦК и ВПЛ, будет направление их на медицинский осмотр в ВВК. На этой комиссии будет определена степень пригодности этих мужчин к военной службе.

"Это случай, когда вызывают для прохождения медкомиссии — для того чтобы определить степень пригодности к военной службе", — пояснила пресс-секретарь ТЦК.

Мобилизовать в Украине мужчин можно после того, как ВВК определит их годными к военной службе.

Кто может вручать повестки и в каких местах

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 1487, утверждена форма повесток, которая включает в себя бланк с местом для личной подписи лица о получении повестки. В соответствии с этим постановлением также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным. Конкретно, повестки должны вручаться под личную подпись лица по месту его жительства (согласно пункту 32 данного постановления).

В законодательстве не содержится явного запрета или разрешения на вручение повесток на улицах и публичных местах. В связи с этим, уполномоченные лица также имеют право вручать повестки военнообязанным на улицах, в торгово-развлекательных центрах и других публичных местах, в зависимости от ситуации и обстоятельств.

Как пояснила Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, в комментарии NV, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. Вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Это может произойти, если такие органы получили соответствующее распоряжение Территориального военного комиссариата; руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. В данном случае также требуется наличие соответствующего распоряжения от ТЦК; руководители учебных заведений, если им было выдано распоряжение из ТЦК; уполномоченные представители Территориального военного комиссариата, которые имеют приказ руководителя о выдаче повесток.

Перед проверкой документов, у граждан Украины есть право запросить у уполномоченных лиц предъявить свои удостоверения, указания или распоряжение от председателя ТЦК относительно выдачи повесток. В данном распоряжении должны быть названы имена лиц, которые будут осуществлять вручение повесток. Военнослужащие также имеют право проверить документы, если у них есть приказ от коменданта с указанием их собственных фамилий.

Процедуру вручения повесток могут осуществлять исключительно сотрудники ТЦК. Представители обычных вооруженных сил, национальной полиции, Нацгвардии и других вооруженных формирований не обладают такой полномочной компетенцией.

Напоминаем, мобилизация в Украине продлена до 18 ноября 2023 года. Есть несколько категорий граждан, которые не подлежат мобилизационным мероприятиям: среди них — граждане, привлеченные на государственную службу или на важные производства.

Наказание за уклонение от мобилизации возможно не только из-за неприбытия в ТЦК и СП: наказывают также граждан, которые повредили определенные виды документов.