Екатерина Уманец, по данным журналистов, участвовала в хищении имущества, которое принадлежало базам отдыха и выехавшим из населенного пункта гражданским. На рынке коллаборантка пыталась продать личные вещи, бытовую технику и даже подушки.

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Экс-глава оккупационной администрации Кирилловки Екатерина Уманец была задержана в связи с подозрением в сбыте украденного имущества. Об этом пишет региональное издание "РИА Мелитополь".

Кроме задержания Екатерины Уманец, также поступила информация о задержании ее соучастницы – Ларисы Гроссман. Сообщается, что она также имела связи с оккупационными властями и была активно вовлечена в некоторые незаконные практики, включая сбыт украденного имущества.

По данным источника, в период исполнения своих обязанностей Екатерина Уманец, предположительно, принимала участие в хищении имущества из баз отдыха и частных домов местных жителей, которые покинули город. Сообщается, что она воровала различные предметы, включая личные вещи, бытовую технику и даже подушки.

Все украденные ценности она хранила на складе, расположенном в одном из зданий, захваченных оккупационными властями в населенном пункте Кирилловка. Оформление учета украденных предметов было осуществлено Ларисой Гроссман, также известной как одна из местных сторонниц сепаратизма. В период руководства Екатериной Уманец, Лариса Гроссман занималась вопросами учета кадров в местном административном совете.

Так, после увольнения с занимаемой должности доходы коллаборантки значительно сократились. В партийных структурах, вероятно, ее финансовое положение больше не было таким прибыльным, как это было на должности в Кирилловке.

Уманец стало настолько сложно, что она уже начала продавать награбленное на рынках. Именно так коллаборантка и попала в ловушку.

Напомним, что на временно оккупированную территорию Запорожской области были переброшены "кадыровцы". После их прибытия местные жители стали массово жаловаться на грабежи "бесхозных" офисах и магазинах.