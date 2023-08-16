Екс"голову" захопленої Кирилівки затримали через продаж краденого майна на ринку, — ЗМІ

Катерина Уманець, за даними журналістів, брала участь у розкраданні майна, яке належало базам відпочинку та цивільним, що виїхали з населеного пункту. На ринку колаборантка намагалася продати особисті речі, побутову техніку і навіть подушки.

Related video

Ексглаву окупаційної адміністрації Кирилівки Катерину Уманець затримали у зв'язку з підозрою у збуті вкраденого майна. Про це пише регіональне видання "РИА Мелитополь".

Крім затримання Катерини Уманець, також надійшла інформація про затримання її співучасниці — Лариси Гроссман. Повідомляється, що вона також мала зв'язки з окупаційною владою і була активно залучена до деяких незаконних практик, включно зі збутом вкраденого майна.

За даними джерела, у період виконання своїх обов'язків Катерина Уманець, імовірно, брала участь у розкраданні майна з баз відпочинку та приватних будинків місцевих жителів, які покинули місто. Повідомляється, що вона крала різні предмети, включно з особистими речами, побутовою технікою і навіть подушками.

Усі вкрадені цінності вона зберігала на складі, розташованому в одній із будівель, захоплених окупаційною владою в населеному пункті Кирилівка. Оформлення обліку вкрадених предметів було здійснено Ларисою Гроссман, також відомою як одна з місцевих прихильниць сепаратизму. У період керівництва Катериною Уманець, Лариса Гроссман займалася питаннями обліку кадрів у місцевій адміністративній раді.

Так, після звільнення із займаної посади доходи колаборантки значно скоротилися. У партійних структурах, імовірно, її фінансове становище більше не було таким прибутковим, як це було на посаді в Кирилівці.

Уманець стало настільки складно, що вона вже почала продавати награбоване на ринках. Саме так колаборантка і потрапила в пастку.

Нагадаємо, що на тимчасово окуповану територію Запорізької області було перекинуто "кадирівців". Після їхнього прибуття місцеві жителі стали масово скаржитися на грабежі в "безгоспних" офісах і магазинах.