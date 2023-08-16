Пограничники поймали гражданина РФ с "ласково украинизированным" российским паспортом (фото)

Мужчина маркером выразил свои мысли относительно ситуации в Украине в документе и заявил, что возвращаться в Россию не хочет.

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В Киевской области пограничники задержали мужчину с обрисованным паспором. На страницах документа красовалась надпись "Слава Украине". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что пограничники на Киевщине остановили мужчину, а во время проверки документов обнаружили паспорт, где он сначала ручкой, а затем сверху черным маркером выразил свое отношение к тому, что сейчас происходит в Украине. Свое мнение мужчина излил на каждой странице над фотографиями.

"Слава Украине" украшает российский паспорт. Мужчина превысил срок пребывания в нашей стране, однако возвращаться в Россию не желает и не поддерживает ее в войне против Украины", — говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Напомним, что на временно захваченных территориях Украины российские оккупанты проводят принудительную паспортизацию среди старшеклассников, используя угрозу не выдать им аттестаты.

5 июня депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал, что оккупанты перестали выдавать жизненно необходимую медицинскую помощь тем, у кого нет российского паспорта.