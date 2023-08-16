Прикордонники спіймали громадянина РФ з "лагідно українізованим" російським паспортом (фото)

Чоловік маркером висловив свої думки щодо ситуації в Україні в документі і заявив, що повертатися до Росії не хоче.

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У Київській області прикордонники затримали чоловіка з обмальованим паспором. На сторінках документу красувався напис "Слава Україні". Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що прикордонники на Київщині зупинили чоловіка, а під час перевірки документів виявили паспорт, де він спочатку ручкою, а потім зверху чорним маркером висловив своє ставлення до того, що зараз відбувається в Україні. Свою думку чоловік вилив на кожній сторінці над фотографіями.

"Слава Україні" прикрашає російський паспорт. Чоловік перевищив термін перебування в нашій країні, проте повертатися до Росії не бажає та не підтримує її у війні проти України", — йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти проводять примусову паспортизацію серед старшокласників, використовуючи погрозу не видати їм атестати.

5 червня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів, що окупанти перестали видавати життєво необхідну медичну допомогу тим, у кого немає російського паспорта.