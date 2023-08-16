Самое эпичное видео последних дней: ВСУ уничтожили дивизион ЗРК С-300 россиян вблизи Токмака (видео)

Дивизион прикрывал российские войска на Запорожье и активно маневрировал из лесополосы в 80 км от линии фронта.

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На Южном направлении украинские защитники уничтожили российской техники на 100 миллионов долларов, попав из HIMАRS по вражескому ЗРК С-300. Об этом сообщают "Силы обороны юга" в своем телеграм-канале.

"Легендарный мистер HIMАRS в действии: Силы обороны юга Украины продолжают огненную охоту, разбивая врагов на крошки", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как горит и пылает вражеская техника после встречи с HIMАRS.

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал снятую на видео работу ВСУ — самым эпичным видео последних дней.

"Обнаружение и уничтожение целого российского дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-300 ВС РФ. Дивизион прикрывал российские войска в районе Токмака, и активно маневрировал с посадки в 80 км от линии фронта. Однако украинская аэроразведка сумела выследить российский дивизион и навести на россиян удар ракет HIMARS. Очень сложная и системная работа украинских воинов. Выдающаяся победа. Путинцы потеряли техники на 100 миллионов долларов как минимум", — написал он.

Отмечается, что было уничтожено и повреждено:

3 пусковые установки;

1 топливозаправщик;

повреждены и выведены из строя сразу 2 радиолокационных станции обнаружения и управления огнем.

Напомним, что под Бахмутом ВСУ ликвидировали роту российских ультрас и три вражеских "супертанка" Т-90М. Контратака российских военных была довольно сильной, но ВСУ ее отбили.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Урожайное в Донецкой области.