Найепічніше відео останніх днів: ЗСУ знищили дивізіон ЗРК С-300 росіян поблизу Токмака (відео)

Дивізіон прикривав російські війська на Запоріжжі і активно маневрував з лісосмуги за 80 км від лінії фронту.

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На Південному напрямку українські захисники знищили російської техніки на 100 мільйонів доларів, влучивши з HIMАRS по ворожому ЗРК С-300. Про це повідомляють "Сили оборони півдня" в своєму телеграм-каналі.

"Легендарний містер HIMАRS в дії: Сили оборони півдня України продовжують вогняне полювання, розбиваючи ворогів на крихти", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як горить і палає ворожа техніка після зустрічі з HIMАRS.

Український журналіст Юрій Бутусов назвав зафільмовану на відео роботу ЗСУ — найепічнішим відео останніх днів.

"Виявлення та знищення цілого російського дивізіону зенітно-ракетного комплексу С-300 ЗС РФ. Дивізіон прикривав російські війська в районі Токмака, і активно маневрував з посадки за 80 км від лінії фронту. Проте українська аеророзвідка зуміла вистежити російський дивізіон і навести на росіян удар ракет HIMARS. Надзвичайно складна і системна робота українських воїнів. Визначна перемога. Путінці втратили техніки на 100 мільйонів доларів як мінімум", — написав він.

Зазначається, що було знищено і пошкоджено:

3 пускові установки;

1 паливозаправник;

пошкоджено та виведено з ладу відразу 2 радіолокаційних станції виявлення та управління вогнем.

Нагадаємо, що під Бахмутом ЗСУ ліквідували роту російських ультрас і три ворожі "супертанки" Т-90М. Контратака російських військових була доволі сильною, але ЗСУ її відбили.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Урожайне у Донецькій області.