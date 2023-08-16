Закат Черноморского флота: Украина вывела из строя пять десантных кораблей РФ (видео)

Россия теоретически может усилить свой флот в Черном море кораблями Балтийского и Северного флота, отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, однако практически это реализовать невозможно. В итоге Черноморский флот превращается в "бледную тень" советского флота.

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Силы обороны вывели из строя пять крупных десантных кораблей Черноморского флота РФ и теперь у оккупантов недостаточно сил, чтобы восполнить потери морских сил в акватории Черного моря. Об этом 16 августа заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире канала "FREEДОМ".

По его словам, на данній момент можно наблюдать закат российского флота в Черном море, и его перспективы не так радужны, как пытаются преподнести российские пропагандисты.

Плетенчук отметил, что на данный момент у ВМС РФ в Черном море есть в распоряжении семь пограничных кораблей и шесть пограничных катеров, которые осуществляют охрану Крымский мост.

"Что касается самого флота, точно так же — сейчас, в принципе, перекрыта возможность его пополнять. Они его под видом учений как смогли накачали перед полномасштабным вторжением. Напоминаю, одних только больших десантных кораблей загнали шесть к тем семи, что уже были. Но результат известен: 5 из них уже, в принципе, не в строю. Соответственно, этот счет может расти", — заявил спикер ВМС.

Плетенчук также добавил, что существует теоретическая возможность переброски в акваторию Черного моря кораблей Балтийского и Северного флота РФ, однако на практике реализовать невозможно. Помимо этого у России ограниченные возможности по производству кораблей на верфях в самом черноморском регионе.

"Да, у них есть верфи. Две из них, например, были отняты во время аннексии Крыма — это, например, Керчь и Феодосия. Они даже построили в Керчи один корабль, недавно спущен на воду. Но опять же, давайте смотреть правде в глаза. Два года не смогли провести испытания основного вида вооружения для "Калибров" на этом корабле. Это проект "Каракурт", корвет называется "Циклон". Результат налицо", — подчеркнул Плетенчук.

В заключении спикер заявил, что общий износ парка кораблей Черноморского флота составляет приблизительно 60-70%, а госзаказы по производству новых судов выполняются лишь на 35% еще и с опозданием на 10 лет. Поэтому на сегодняшний день российский флот в Черном море — это лишь "бледная тень советского флота, который фактически достался России в наследство".

Ранее Фокус собрал информацию о российском большом десантном корабле РФ "Оленегорский горняк", который был подбит морским беспилотником 4 августа. Корабль получил повреждение левого борта и был отбуксирован в доки Новороссийска.