"Отбили четыре штурма": в ВСУ сообщили подробности наступления россиян на Харьковщину (видео)
Российские подразделения совершили 15 авиационных налетов боевыми штурмовиками и вертолетами.
Три штурма в районе Синьковки и один вблизи Стельмаховки осуществили российские войска. О ситуации на Купянского направлении сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Действия оккупантов были напрасными. Всего 49 захватчиков уничтожено, 118 ранены, один взят в плен. Российские подразделения совершили 15 авиационных налетов боевыми штурмовиками и вертолетами.
"На Лиманском и Купянском направлениях в течение суток зафиксирован 541 вражеский обстрел", — сообщил он.
Удалось украинским защитникам уничтожить немало вражеской техники. В частности, ликвидированы две гаубицы Д-30, вражеский бронеавтомобиль, три миномета, два дрона-камикадзе "Ланцет", четыре полевых склада с боеприпасами и два блиндажа.
Ситуация на Купянском направлении от Генштаба ВСУ
На Купянском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник вел бесполезные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Ольшанов, Загрызово Харьковской области. Минометным и артиллерийским обстрелам российских войск подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина. Населенные пункты Гранов, Охримовка, Плетеневка, Крейдянка, Ольховатка также подверглись артиллерийским обстрелам.
Напомним, 16 августа в бригаде имени князя Романа Великого оценили наступление россиян на Купянск. Бойцы рассказали, что сдерживают врага и постоянно находятся под обстрелами артиллерии и авиации.