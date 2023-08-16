Второй генерал за день: в РФ умер в тюрьме бывший начальник ФСО Лопырев, — росСМИ
По данным росСМИ, генерал Геннадий Лопырев отбывал срок за взятки. Свою вину он так и не признал.
В Рязанской области в исправительной колонии №3 скончался бывший руководитель Службы охраны на Кавказе (ФСО) России генерал-лейтенант Геннадий Лопырев. Об этом сообщает российское агентство "РИА-Новости".
В колонии генерал отбывал наказание по обвинению в получении взяток.
По сведениям агентства, у Лопырева ухудшилось состояние здоровья, и его быстро госпитализировали в Рязанскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти. Причина смерти не сообщается.
За что сидел Геннадий Лопырев
В ноябре 2017 года суд приговорил Геннадия Лопырева к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток большого объема. Следствие установило, что он принимал взятки от бизнесменов за свою помощь в заключении и выполнении государственных контрактов на строительно-ремонтные работы. В общей сложности Лопырев получил около 6,3 миллиона рублей.
Кроме того, согласно приговору, генерал-лейтенант должен был уплатить штраф в размере 150 миллионов рублей. Однако он так и не признал свою вину.
Напомним, что это уже не первая смерть российского генерала, которая произошла 16 августа. Ранее сообщалось о смерти бывшего командующего Восточного военного округа Геннадия Жидко. Он командовал российскими оккупационными войсками в Украине в 2022 году.
Напомним также, 11 июля российские пропагандисты подтвердили ликвидацию генерал-лейтенанта ВС РФ Олега Цокова. Он погиб в середине июля в районе временно оккупированного Бердянска.
В тот же день, 11 июля, в украинской военной разведке подтвердили убийство экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Его застрелили во время утренней пробежки в парке.