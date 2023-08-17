Первые бои в октябре, а основной удар - весной: РФ готовит собственное наступление, — СМИ

По информации анонимных источников журналистов, россияне начали готовиться к активизации боевых действий через несколько месяцев. В Госдуме также прокомментировали возможное наступление ВС РФ.

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Российские оккупанты могут готовить на фронте собственное наступление против ВСУ. Начаться оно может уже через несколько месяцев. Об этом говорится в материале издания Newsweek от 16 августа.

По информации от анонимных источников, которые якобы связаны с украинским правительством, на фронте наблюдается подготовка россиян к будущим активным боям.

При этом, украинское контрнаступление также продолжается, хоть некоторые и считают, что пора изменить тактику, передает издание. В Киеве якобы уже предпринимают шаги, чтобы бороться с противником иначе.

"Мы там, где мы есть. Вопрос в том, что в этот переломный момент делать правильно? Это непростая ситуация. Но это важный переломный момент", — сообщил анонимный украинский источник.

Наступление россиян планируется в начале октября, когда противник окончательно заложит основу для этого, а вот основной рывок ВС РФ отложат до следующей весны.

На этот счет высказался и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии российским СМИ. По его словам, сейчас якобы создаются все необходимые условия для того, чтобы начать продвижение на фронте.

"Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет", — говорится в сообщении.

Украинская сторона никак не комментировала официально эту информацию на момент публикации материала.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в течении последних двух недель ситуация на фронте меняется в пользу ВСУ, о чем пишут различные эксперты. Они отметили высокую эффективность украинской артиллерии и использование кассетных боеприпасов. В то же время минные заграждения россиян все еще являются большой проблемой для Сил обороны.