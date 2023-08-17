В течении последних двух недель ситуация на фронте меняется в пользу ВСУ, — эксперты

Западные эксперты отметили высокую эффективность украинской артиллерии и использование кассетных боеприпасов. В то же время минные заграждения россиян все еще являются большой проблемой для Сил обороны.

Related video

В ходе наступательных действий в рамках контрнаступления бойцы Сил обороны за последние две недели изменили ситуацию в свою пользу. По мнению западных экспертов, изменения произошли из-за умелого сочетания ближнего боя и глубоких атак с применением высокоточной артиллерии. Об этом пишут обозреватели The Economist в материале от 16 августа.

Авторы публикации цитируют слова эксперта из Munich Security Conference Нико Ланге, который отметил, что после применения различных тактик в ходе летней наступательной кампании украинские военные начинают понимать что приносит результат.

"В течение последних двух недель мы видим, что ситуация постепенно меняется в пользу Украины", — считает эксперт.

Британский военный специалист из Международного института стратегических исследований Бен Барри в свою очередь отметил причины изменения ситуации на фронтах.

Украина использует растущее качественное преимущество в высокоточных артиллерийских снарядах для уничтожения российских батарей;

системы HIMARS и ракеты Storm Shadow поражают логистические и командные центры, поэтому дальнобойные удары еще могут проложить путь к серьезному прорыву;

освобождение н.п. Урожайное и удары кассетными боеприпасами на этом направлении позволило превратить основной российский путь отхода в смертельно уязвимое место.

Кроме того, Ланге обратил внимание на заявление российского командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, который на этой неделе пожаловался на то, что не получает резервных войск для предотвращения нарастающей катастрофы.

Однако все еще существует проблема сильно заминированных участков. По мнению Ланге, это основная причина, по которой Украина вынуждена концентрироваться на узком фронте, поскольку у Сил обороны нет необходимого количества саперов и саперных машин для атаки на нескольких участках фронта. В то же время, если украинским защитникам удастся прорвать первую линию обороны ВС РФ, то прорыв может стать решающим из-за "хрупкости" второй и третьей линии.

Напомним, на Западе еще звучит критика в адрес украинских сил, которые якобы медленно продвигаются в ходе летней наступательной кампании. По мнению обозревателей Forbes, такая критика не оправдана с учетом соотношения темпа продвижения Сил обороны и тех проблем, с которыми они столкнулись.