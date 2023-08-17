Протягом останніх двох тижнів ситуація на фронті змінюється на користь ЗСУ, — експерти

Західні експерти відзначили високу ефективність української артилерії та використання касетних боєприпасів. Водночас мінні загородження росіян все ще є великою проблемою для Сил оборони.

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Під час наступальних дій у рамках контрнаступу бійці Сил оборони за останні два тижні змінили ситуацію на свою користь. На думку західних експертів, зміни відбулися через вміле поєднання ближнього бою і глибоких атак із застосуванням високоточної артилерії. Про це пишуть оглядачі The Economist у матеріалі від 16 серпня.

Автори публікації цитують слова експерта з Munich Security Conference Ніко Ланге, який зазначив, що після застосування різних тактик під час літньої наступальної кампанії українські військові починають розуміти, що приносить результат.

"Протягом останніх двох тижнів ми бачимо, що ситуація поступово змінюється на користь України", — вважає експерт.

Британський військовий фахівець із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зі свого боку зазначив причини зміни ситуації на фронтах.

Україна використовує зростаючу якісну перевагу у високоточних артилерійських снарядах для знищення російських батарей;

системи HIMARS і ракети Storm Shadow вражають логістичні та командні центри, тому далекобійні удари ще можуть прокласти шлях до серйозного прориву;

звільнення н.п. Урожайне та удари касетними боєприпасами на цьому напрямку дало змогу перетворити основний російський шлях відходу на смертельно вразливе місце.

Крім того, Ланге звернув увагу на заяву російського командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, який цього тижня поскаржився на те, що не отримує резервних військ для запобігання катастрофі, що наростає.

Однак усе ще існує проблема сильно замінованих ділянок. На думку Ланге, це основна причина, через яку Україна змушена концентруватися на вузькому фронті, оскільки Сили оборони не мають необхідної кількості саперів і саперних машин для атаки на кількох ділянках фронту. Водночас, якщо українським захисникам вдасться прорвати першу лінію оборони ЗС РФ, то прорив може стати вирішальним через "крихкість" другої і третьої лінії.

Нагадаємо, на Заході ще лунає критика на адресу українських сил, які нібито повільно просуваються під час літньої наступальної кампанії. На думку оглядачів Forbes, така критика не виправдана з огляду на співвідношення темпу просування Сил оборони і тих проблем, з якими вони зіткнулися.