Усиление обстрелов Украины: в Воздушных силах назвали главную цель россиян (инфографика)
По словам представителя ведомства Юрия Игната, украинская авиация доставляет оккупантам много неприятностей.
Массированные атаки Вооруженных сил Российской Федерации по тыловым регионам Украины, вероятно, направлены на уничтожение взлетно-посадочных полос и центров подготовки летчиков. Об этом пишет Financial Times 17 августа со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что оккупанты пытаются лишить Украину возможности запускать ракеты большой дальности Storm Shadow и Scalp, переданные западными партнерами. В связи с этим украинские летчики регулярно меняют свое местонахождения.
"Неудивительно, что они пытаются уничтожить нашу авиацию и наших пилотов. Наши пилоты беспокоят их и причиняют много неприятностей", — сказал представитель ВС ВСУ Украины Юрий Игнат.
Экс-глава военной и внешней разведки Украины Валерий Кондратюк отметил, что французские и британские дальнобойные ракеты "фактически сыграли решающую роль". Он считает, что РФ пытается "нанести удары по аэродромам, где находятся самолеты, с которых запущены эти ракеты".
Как отмечают авторы статьи, только во вторник, 15 августа, россияне выпустили по Украине 28 крылатых ракет, 16 из которых были перехвачены.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак подтвердил, что Россия в последнее время усилила атаки на авиабазы. Он считает, что эти удары "демонстрируют, что россияне напуганы перспективой того, что Украина получит F16".
Напомним, что по данным швейцарских СМИ от 8 августа, модернизированные украинские бомбардировщики Су-24 стали "кошмаром" для российского военного руководства.
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер 8 августа отметил, что после того, как Украина получит в свой арсенал современные истребители F-16, партнеры могут предоставить ВСУ и другие самолеты.