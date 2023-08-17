Без здравого смысла: в РФ выпустили книгу с фейками о войне в Украине

Пропагандисты собрали 600 якобы правдивых историй о "преступлениях" украинцев. Омбудсмен Татьяна Москалькова планирует передать книгу Международному комитету Красного Креста. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что все истории — фейк.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о книге, которую выпустили российские пропагандисты. Книга наполнена фейками о вторжении РФ в Украину, и в ней "отсутствует здравый смысл". Об этом омбудсмен написал в Telegram-канале.

По словам чиновника, в России провели презентацию произведения под названием "Украинские преступления против человечности (2022-2023)". Презентацию провела "уполномоченная по правам человека в РФ" Татьяна Москалькова. Москалькова заявила, что якобы некий "международный трибунал" собрал факты "зверств", которые совершали украинцы против "народа Донбасса" и против пленных. Также упомянула о том, что Украина сама себя обстреливает, а потом приглашает западные СМИ, чтобы обвинить в этом россиян.

Украинский омбудсмен прослушал презентацию и утверждает, что "в голове не укладываются" выдумки, которыми наполнена книга пропагандистов. Также он перечислил аргументы, которые опровергают тезисы, озвученные россиянкой.

Прежде всего, Лубинец напомнил, что Россия начала гибридную войну против Украины в 2014 году — тогда возникли фейковые республики, а Крым был аннексирован. В 2022 году война продолжилась в виде полномасштабного вторжения. Все это время представители страны-агрессора похищали украинских детей и пытали в тюрьмах проукраински настроенных граждан. Сейчас территория Донбасса уничтожается боевыми действиями: "Россия обстреливает эти места несвободы и убивает там наших людей. А потом обвиняет в этом Украину".

Что касается инсценировки обстрелов, то омбудсмен назвал это ерундой, которую "могут сказать только в РФ для внутренней аудитории". Между тем западные СМИ на самом деле знают, кто совершает преступления: "Не преступления ли это российской стороны?! Вопрос риторический".

Также Лубинец напомнил о соблюдении Украиной Женевской конвенции по содержанию пленных. Например, предложил посмотреть видео из колоний, где держат россиян. Между тем отсутствуют аналогичные записи с российской стороны. Кроме того, Россия отказывается забирать военнопленных, тела погибших, тяжелораненых: "Россияне об этом не вспоминают", — написал чиновник.

Книга фейков: детали

Презентацию "книги" провели два ее автора — член Общественной палаты Максим Григорьев и заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ Дмитрий Саблин. Они собрали 600 "историй", в которых расписывают "преступления укронацистов". Москалькова подтвердила, что истории "правдивые" — якобы она лично встречалась с некоторыми персонажами. Также отметила, текстом заинтересовался Международный комитет Красного Креста: "Я подробно рассказала [МККК] о конкретных фактах в семи разделах книги. А последний раздел — это хронология событий. Они попросили эту книгу для изучения".

Напоминаем, во время масштабного российского обстрела 15 августа ракеты попали в гражданский завод подшипников в Луцке. В результате удара два человека погибли — это были работники предприятия. После этого дипломаты РФ в Швеции заявили, что завод -"легитимная военная цель", поскольку якобы продавал продукцию "Укроборонпрома".