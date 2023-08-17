Без здорового глузду: у РФ випустили книгу з фейками про війну в Україні

Пропагандисти зібрали 600 начебто правдивих історій про "злочини" українців. Омбудсмен Тетяна Москалькова планує передати книгу Міжнародному комітету Червоного Хреста. Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що усі історії — фейк.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про книгу, яку випустили російські пропагандисти. Книга наповнена фейками про вторгнення РФ в Україну, і в ній "відсутній здоровий глузд". Про це омбудсмен написав в Telegram-каналі.

Зі слів чиновника, у Росії провели презентацію твору, під назвою "Українські злочини проти людяності (2022-2023)". Презентацію провела "уповноважена з прав людини у РФ" Тетяна Москалькова. Москалькова заявила, що начебто деякий "міжнародний трибунал "зібрав факти "звірств", які вчиняли українці проти "народу Донбасу" та проти полонених. Також згадала про те, що Україна сама себе обстрілює, а потім запрошує західні ЗМІ, щоб звинуватити у цьому росіян.

Український омбудсмен прослухав презентацію і стверджує, що "в голові не вкладаються" вигадки, якими наповнена книга пропагандистів. Також він перелічив аргументи, які спростовують тези, озвучені росіянкою.

Найперше, Лубінець нагадав, що Росія почала гібридну війну проти України у 2014 році — тоді виникли фейкові республіки, а Крим було анексовано. У 2022 році війна продовжилась у вигляді повномасштабного вторгнення. Увесь цей час представники країни-агресора викрадали українських дітей та катували у тюрмах проукраїнськи налаштованих громадян. Зараз територія Донбасу нищиться бойовими діями: "Росія обстрілює ці місця несвободи та вбиває там наших людей. А потім звинувачує в цьому Україну".

Що ж до інсценізації обстрілів, то омбудсмен назвав це дурницею, яку "можуть сказати лише на РФ для внутрішньої аудиторії". Між тим західні ЗМІ насправді знає, хто коїть злочини: "Чи це не злочини російської сторони?! Питання риторичне".

Також Лубінець нагадав про дотримання Україною Женевської конвенції щодо утримання полонених. Наприклад, запропонував подивитись відео з колоній, де тримають росіян. Між тим аналогічних записів з російського боку щось видно не було. Крім того, Росія відмовляється забирати військовополонених, тіла загиблих, важкопоранених: "Росіяни про це не згадують", — написав чиновник.

Книга фейків: деталі

Презентацію "книги" провели два її автори — член Громадської палати Максим Григорьєв та заступник голови Комітету з оборони Держдуми РФ Дмитро Саблін. Вони зібрали 600 "історій", в яких розписують "злочини укронацистів". Москалькова підтвердила, що історії "правдиві" — начебто вона особисто зустрічалась з деякими персонажами. Також зазначила, текстом зацікавився Міжнародний комітет Червоного Хреста: "Я докладно розповіла [МКЧХ] про конкретні факти у семи розділах книги. А останній розділ – це хронологія подій. Вони попросили книгу для вивчення".

Нагадуємо, під час масштабного російського обстрілу 15 серпня ракети влучили у цивільний завод підшипників у Луцьку. Внаслідок удару двоє людей загинуло — то були працівники підприємства. Після цього дипломати РФ у Швеції заявили, що завод — "легітимна військова ціль", оскільки начебто продавав продукцію "Укроборонпрому".