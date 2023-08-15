Обстріл Луцька: ЗС РФ вдарили по заводу шведської компанії, загинули співробітники, — Reuters

За даними видання, троє загиблих, про яких повідомлялося раніше, були працівниками одного з найбільших виробництв підшипників.

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Один із найбільших світових виробників підшипників, шведська компанія SKF оголосила, що її завод у місті Луцьку зазнав нічного ракетного обстрілу, що призвів до загибелі трьох співробітників. Про це 15 серпня повідомляє британське інформагентство Reuters.

"Учора ввечері місто Луцьк в Україні зазнало нападу, і наш завод постраждав. З жалем підтверджуємо, що троє наших колег загинули", — заявив представник SKF Карл Б'єрнстам.

Представник компанії також зазначив, що компанія досліджуватиме наслідки нападу і збитки, завдані заводу, проте основна увага буде приділена безпеці та підтримці співробітників.

Згідно з останнім фінансовим звітом світового лідера у виробництві промислових підшипників, в Україні працює близько 1100 осіб, більшість з яких зайняті на заводі в Луцьку.

Звіт також зазначає, що завод у Луцьку становить приблизно 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Обстріл Луцька та Львова в ніч на 15 серпня — що відомо

У ніч на 15 серпня Збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по містах України, застосувавши понад 20 крилатих ракет повітряного і морського базування. Міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що вночі ворог поцілив по одному з промислових підприємств міста, унаслідок чого троє людей загинули.

По Львову росіяни запустили 7 ракет, одну з яких вдалося перехопити силам ППО. За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, обійшлося без загиблих, проте постраждали 15 осіб. Пошкоджено близько 120 будинків.