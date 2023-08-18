"Как можно скорее": в ГУР высказались об условиях победы над РФ и сроках завершения войны

По словам представителя разведки Андрея Юсова, россияне используют различные тактики для террора мирных жителей. Связано это частично с успехами Сил обороны на передовой.

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Российская Федерация продолжает войну против Украины и ее народа, но в один момент она обязательно закончится освобождением всех территорий. О методах и сроках рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии изданию УНИАН 18 августа.

По его словам, все территории, которые захвачены Российской Федерацией, снова перейдут под контроль Украины. Украина станет окончательно независимым государством в составе европейского и евроатлантического сообщества.

А вот что касается сроков, сказать намного труднее, отметил представитель ГУР МО.

"Конечно, мы не будем говорить о календарях, о датах. Но украинские силы безопасности и обороны, весь украинский народ делают все возможное для того, чтобы эта дата была как можно скорее", — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины участились: с чем связано

Андрей Юсов отметил, что российские оккупанты пытаются уничтожить полностью украинскую гражданскую инфраструктуру и используют для этого различные тактики. В частности, произошло это после выхода Российской Федерации из "зернового соглашения". Противник атакует портовую и зерновую инфраструктуру, чтобы все согласились на их условия.

Также связаны атаки с успехами Вооруженных сил Украины в контрнаступлении. Регулярно Силы обороны занимают новые позиции и освобождают территории и обстрелы это никак не остановят.

Обстрелы 24 августа: чего ждать украинцам

На следующей неделе украинцы будут отмечать День независимости и россияне могут пойти на новую провокацию. В ГУР МО призвали украинцев быть внимательными и реагировать на каждый сигнал воздушной тревоги.

"24 августа нам нужно ожидать празднования в чрезвычайно сложных условиях, в условиях полномасштабного вторжения и войны. Силы безопасности и обороны и в эти дни, как и в другие, готовы к отражению агрессии, в том числе и ракетных террористических ударов. И готовы к тому, чтобы защищать и освобождать нашу землю. Паники не должно быть, но внимательными надо быть всем", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 18 августа сообщалось, что в Российской Федерации продолжается активная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно приблизительно 20 тысяч человек отправляются на фронт. В ГУР отметили, что она не касается детей чиновников и олигархов.