"Держат там пленных": в Энергодаре прогремел взрыв в помещении "народной милиции"

До полномасштабного вторжения в доме располагалось отделение полиции, а после оккупации его захватили российские захватчики и заселили там свои "службы", рассказал мэр Мелитополя.

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В оккупированном Энергодаре в Запорожье 18 августа прогремел взрыв. Взорвалось в жилом доме, где на первом этаже расположилось отделение так называемой "народной милиции". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Так называемая "народная милиция" пока оккупированного Энергодара не уследила за техникой безопасности. Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" на улице Строителей 17", — проинформировал он.

Иван Федоров отметил, что до полномасштабного российского вторжения в доме располагалось отделение полиции, а после оккупации его захватили российские захватчики и разместили там вражеские "службы".

"По предварительным данным, в здании находится и застенок, где держат гражданских пленных", — добавил Федоров.

Напомним, что 18 августа Иван Федоров сообщил о взрывах в Мелитополе. Мощные взрывы слышали в одном из районов города, а впоследствии на место происшествия прибыли взрывотехники и принялись обследовать железнодорожное полотно.

Ранее сообщалось, что в российском порту в Новороссийске "взрывались паллеты" в грузовом терминале. На месте работали 40 спасателей.