Россияне завозят на оккупированные территории "гастролеров" для фальшивых выборов, — ЦНС

В ЦНС отметили, что россияне свозят на временно оккупированные территории Украины политтехнологов, наблюдателей, организаторов массовки, а также пропагандистов.

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Россия готовит на временно оккупированных территориях Украины "выборы". Для этого туда прибывают специалисты из РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В сообщении говорится, что российские кураторы не доверяют тем коллаборантам, которых они поставили выполнять демонстративную роль властей в регионах. Они не смогли провести так называемый "референдум" о присоединении к РФ.

Теперь же, как сообщается, что "выборов" россияне свозят на временно оккупированные территории Украины политтехнологов, наблюдателей, организаторов массовки, а также пропагандистов. Более того, контроль за избирательным процессом будут осуществлять представители Центрального избирательного комитета в РФ.

В ЦНС сообщили, что россияне уже потребовали от работников всех бюджетных мероприятий принять участие в голосовании под роспись. Также весь процесс будут фиксировать на камеру заранее подготовленные пропагандисты.

В сообщении отметили, что для РФ главное – создать видимость голосования хотя бы на камеру. Если же людей придет слишком мало, то пропаганда будет распространять информацию о том, что большинство людей якобы проголосовали из дома.

Напомним, 17 августа в ЦНС сообщили, что оккупанты придумали новый способ паспортизации. Теперь подросткам предлагают подарить бесплатный отдых, если они добровольно оформят гражданство Российской Федерации. В ином случае семьи будут лишаться социальных выплат и родительских прав.