Эмбарго на украинское зерно: Польше угрожают санкции от ЕС, — СМИ

Большинство стран Евросоюза не соглашается продлевать запрет на импорт украинской агропродукции, но в Польше и Венгрии могут продолжить односторонние ограничения.

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Если Польша решит продлить запрет на экспорт украинской аграрной продукции, то против нее могут наложить санкции. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

ЕС не продлит в августе запрет на экспорт украинского рапса, подсолнечника, кукурузы и пшеницы. Еврокомиссия может принять такое решение только в сентябре, но по информации издания, до 20 стран Евросоюза выступают против продления эмбарго.

Польские власти планируют продлить эмбарго на импорт украинского продовольствия даже в случае, если Европейский союз не поддержит инициативу. Однако за это могут быть штрафные санкции полякам за ограничение торговли, но их введение предусматривает долгую процедуру. Их может ввести, в частности Германия. Большинство стран выступают против продления запрета на импорт зерна из Украины только для 4 стран ЕС.

Сейчас у журналистов есть информация, что только Польша и Венгрия могут ввести односторонние ограничения, а Румыния, скорее всего, не пойдет против Европейской комиссии. Лучшим решением для Польши называют поиском компромиссного решения.

Стоит добавить, что Еврокомиссия в мае запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Болгарию, а затем продлила запрет до 15 сентября. Польша настаивает на эмбарго как минимум до конца нынешнего года.

Напомним, 18 августа СМИ писали, что РФ, Турция и Катар готовят новое соглашение, которое придет вместо "зерновой сделки".

19 июля Фокус писал, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки"