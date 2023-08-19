"Мариупольский список смерти": мэрия опубликовала данные оккупантов о погибших детях (фото)

Сопротивлению удалось получить данные врага, но и они могут быть не точными, потому что указана лишь информация о тех телах, которые были в моргах.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал список идентифицированных погибших детей в 2022 году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Удалось получить данные оккупантов по погибшим детям в Донецкой области. Все в списке прошли регистрацию в моргах частично оккупированных регионов Донецкой области. Поэтому Андрющенко не исключает, что список не охватывает всех погибших.

В моргах в Мариуполе, Новоазовске, Мангуше и Новоазовске было зарегистрировано 101 ребенка, из них распознано 87 детей. Среди погибших есть дети 2005, 2015, 2021 года рождения и даже новорожденный младенец, которому не было даже года. Петр Андрющенко также написал несколько примеров из документов оккупантов:

ребенок Т06.7 — взрывная травма, обгорание и разрушение тела;

ребенок — Разрушение и обгорание;

взрывная травма, осколочное ранение туловища и конечностей;

взрывная травма фрагментация тела.

Список погибших украинских детей Фото: Маріуполь. Спротив

Всего в оккупированной части Донецкой области зафиксировано 133 записи, из которых 101 по Мариуполю. По словам Андрющенко, дальше будет проверка данных и большое расследование, которое должно установить условия гибели украинских детей от российских бомб.

Напомним, 18 августа Андрющенко сообщал, что в Мариуполе фиксируют большое движение российской техники с боеприпасами, живой техникой и автомобилями спецназначения.

19 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Чернигова, в результате чего погиб ребенок.