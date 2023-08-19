"Атакуют от пяти до девять самолетов": в ВСУ рассказали о работе украинских пилотов

По словам командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, украинские самолеты во время выполнения боевых заданий постоянно обстреливают как с земли, так и с воздуха.

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Один украинский самолет одновременно атакуют от пяти до девять российских. Об этом заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в эфире телемарафона.

По его словам, украинский самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения российских истребителей.

"Наши самолеты, когда идут в атаку, их ежесекундно обстреливают. При выполнении задания каждый раз по нашему пилоту идут от пяти до девяти самолетов разных типов. Обстрелы идут как с воздуха, так и с земли", — сказал Олещук.

Напомним, 19 августа стало известно, что украинские пилоты, инженеры и техники начали обучение на американских истребителях F-16, о чем сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, подготовка может занять минимум шесть месяцев. Дальше все будет зависеть от талантов и способностей тех, кто проходит обучение. Конечные сроки устанавливают инструкторы. Именно они решают, как много времени понадобится, чтобы подготовить украинских специалистов. Помимо обучения полетам и обслуживанию самолетов, украинские пилоты, инженеры и техники повышают уровень английского языка, так как базовых знаний для прохождения подготовки недостаточно.

Также 18 августа стало известно, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.

Фокус писал 19 августа, что ВС РФ обстреляли центр Чернигова. Ракета попала в драмтеатр. В этот день там проходила выставка дронов. По последним данным, в результате вражеской атаки погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Ранения и различные травмы получили 136 человек.

В Черниговском городском совете заявили, что не согласовывали проведение выставки в городе и не предоставляли соответствующих разрешений. В Чернигове объявлен трехдневный траур — с 19 по 22 августа.