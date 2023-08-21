Взрывы в Подмосковье: губернатор отрицает информацию об отсутствии пострадавших (видео)

Местные власти сообщают о выбитых окнах и дверях в частных домовладениях и двух пострадавших в результате атаки.

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В Московской области в результате атаки неизвестного БпЛА, утром 21 августа, пострадали местные жители и есть незначительные разрушения домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах", — отметил губернатор Московской области.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин традиционно отчитался об отсутствии жертв и пострадавших в результате атаки БпЛА.

"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет", — заявил он.

Напомним, что Минобороны России 21 августа заявило об "очередной попытке киевского режима" атаковать БпЛА самолетного типа российскую столицу и похвасталось успешной работой ПВО. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинский беспилотник сбили неподалеку от ее дома.

Ранее сообщалось, что в России ищут способы защитить Москву от украинских БпЛА . В РФ признают, что российская столица будет подвергаться налетам дронов до конца войны.