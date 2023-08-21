Вибухи в Підмосков'ї: губернатор заперечує інформацію про відсутність постраждалих (відео)

Місцева влада повідомляє про вибиті вікна та двері у приватних домоволодіннях і двох постраждалих внаслідок атаки.

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У Московській області внаслідок атаки невідомого БпЛА вранці 21 серпня постраждали місцеві жителі та є незначні руйнування будинків. Про це повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

"Сьогодні вранці два безпілотники були перехоплені силами ППО на заході й північно-заході Московської області. В одному з випадків уламки впали на садовий будинок у СНТ "Дорожник" у міському окрузі Істра. Є двоє постраждалих — чоловік госпіталізований до медустанови, жінка від госпіталізації відмовилася. Також вибиті вікна в трьох будинках", — зазначив губернатор Московської області.

Він додав, що на місці події працюють екстрені служби.

Раніше мер Москви Сергій Собянін традиційно відзвітував про відсутність жертв і постраждалих внаслідок атаки БпЛА.

"Силами ППО збили безпілотник під час спроби підльоту до Москви. Руйнувань і постраждалих немає", — заявив він.

Нагадаємо, що Міноборони Росії 21 серпня заявило про "чергову спробу київського режиму" атакувати БпЛА літакового типу російську столицю та похвалилося успішною роботою ППО. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що український безпілотник збили неподалік від її будинку.

Раніше повідомлялося, що в Росії шукають способи захистити Москву від українських БпЛА. У РФ визнають, що російська столиця зазнаватиме нальотів дронів до кінця війни.