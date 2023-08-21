"Переход на сверхзвук": в Ростове-на-Дону прозвучали мощные взрывы (видео)

Российские власти не признают взрывов в городе и заявляют, что громкие звуки было слышно по причине того, что самолет якобы перешел на сверхзвук.

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В понедельник, 21 августа, в Ростове-на-Дону прозвучал мощный тройной взрыв. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Примечательно, что власти города не признают взрывы, причиной "громких звуков" они назвали "переход самолета на сверхзвук".

"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", — пишет Голубев.

При этом, местные жители в социальных сетях жалуются на сильнейшие взрывы, от которых "пошатнуло" дома.

"Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах. Пока официальных объяснений, что это было, нет", – пишут в местном паблике "161.RU".

В других каналах сообщают, что над Ростовом были сбиты 2 ракеты С-200.

"Источник сообщает, что над Ростовом-на-Дону якобы сбиты три ракеты С-200", — пишут в местном Telegram-канале "Privet-Rostov.ru".

Напомним, что Минобороны России 21 августа заявило об "очередной попытке киевского режима" атаковать БпЛА самолетного типа российскую столицу и похвасталось успешной работой ПВО. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинский беспилотник сбили неподалеку от ее дома.

Ранее сообщалось, что в России ищут способы защитить Москву от украинских БпЛА . В РФ признают, что российская столица будет подвергаться налетам дронов до конца войны.