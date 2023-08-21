"Перехід на надзвук": у Ростові-на-Дону пролунали потужні вибухи (відео)

Російська влада не визнає вибухів у місті та заявляє, що гучні звуки було чутно через те, що літак нібито перейшов на надзвук.

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У понеділок, 21 серпня, в Ростові-на-Дону пролунав потужний потрійний вибух. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Цікаво, що влада міста не визнає вибухи, причиною "гучних звуків" вони назвали "перехід літака на надзвук".

"У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які було чути в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", — пише Голубєв.

При цьому, місцеві жителі в соціальних мережах скаржаться на сильні вибухи, від яких "похитнуло" будинки.

"Ростовчани з усіх районів міста чули гучний звук, схожий на вибух. Деякі повідомляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах. Поки офіційних пояснень, що це було, немає", — пишуть у місцевому пабліку "161.RU".

В інших каналах повідомляють, що над Ростовом було збито 2 ракети С-200.

"Джерело повідомляє, що над Ростовом-на-Дону нібито збито три ракети С-200", — пишуть у місцевому Telegram-каналі "Privet-Rostov.ru".

Нагадаємо, що Міноборони Росії 21 серпня заявило про "чергову спробу київського режиму" атакувати БпЛА літакового типу російську столицю і похвалилося успішною роботою ППО. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що український безпілотник збили неподалік від її будинку.

Раніше повідомлялося, що в Росії шукають способи захистити Москву від українських БпЛА. В РФ визнають, що російська столиця зазнаватиме нальотів дронів до кінця війни.