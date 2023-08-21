Если НАТО продаст Украину, то сделает себя неактуальным, — британский полковник

Подталкивание Киева к территориальным уступкам было бы благом для Путина и катастрофой для Альянса, считает британский полковник Ричард Кэмп.

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НАТО похоже потеряло веру в победу Украины, а недавние заявления руководителя аппарата генесека Йенса Столтенберга Стиана Йенссена относительно территориальных уступок Украине показали, какой Запад видит войну на самом деле. Такое мнение высказал британский полковник Ричард Кэмп, пишет Telegraph.

"Комментарии Йенссена вызвали ярость в Украине, и это справедливо. Позже Дженссен извинился за то, как он выразил свои взгляды, но не отказался от них. Дальнейшее настаивание Столтенберга на том, что мирные переговоры будут проходить на условиях Киева, не развеяло подозрений, что Йенссен показал, как Запад на самом деле видит войну", — считает полковник.

По его мнению, оценка американской разведки показала, что контрнаступление Киева не достигнет цели перерезать сухопутный коридор России в Крым, а несмотря на атаки, каждая из сторон не достигнет стратегического значения.

"Ответ на эту очевидную тупиковую ситуацию заключается не в том, чтобы давить на Украину, чтобы она признала аннексию ее территории Россией, а в том, чтобы изменить факты на местах. Это можно сделать, лишь удвоив усилия, чтобы обеспечить Киев достаточными боевыми ресурсами, чтобы вытеснить Россию, если не в этом году, то в следующем. Как иначе может быть сдача территории агрессору?", — задается вопросом полковник.

Он добавил, что сейчас мировое сообщество наблюдает неспособность Запада отстоять свои принципы и медлят с поставкой необходимого вооружения Украине.

"И альтернативный план вступления Украины в НАТО после отказа от больших частей суверенной территории смешон. Кроме всего прочего, Путин не согласится ни на какое расширение НАТО. Но даже если бы он это сделал, для Украины не было бы смысла присоединиться к альянсу, который потерял свою актуальность, фактически сдавшись России. Потому что это было бы настоящим значением неспособности НАТО обеспечить преимущество своему союзнику в самом значительном военном конфликте в Европе со времени его создания", — сказал Ричард Кэмп.

Напомним, что большинство украинцев не готово уступать территории в обмен на членство в НАТО, однако определенный процент респондентов допускают подобной сценарий.

Ранее сообщалось, что министры по цифровой экономике стран G20 обсудили войну в Украине и осудили действия России. РФ со своей стороны заблокировала декларацию министров, которую те хотели принять по этому поводу.