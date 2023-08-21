Якщо НАТО продасть Україну, то зробить себе неактуальним, – британський полковник

Підштовхування Києва до територіальних поступок було б благом для Путіна і катастрофою для Альянсу, вважає британський полковник Річард Кемп.

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НАТО схоже втратило віру в перемогу України, а нещодавні заяви керівника апарату генесека Єнса Столтенберга Стіана Єнссена щодо територіальних поступок Україною показали, якою Захід бачить війну насправді. Таку думку висловив британський полковник Річард Кемп, пише Telegraph.

"Коментарі Єнссена викликали лють в Україні, і це справедливо. Пізніше Дженссен вибачився за те, як він висловив свої погляди, але не відмовився від них. Подальше наполягання Столтенберга на тому, що мирні переговори відбуватимуться на умовах Києва, не розвіяло підозр, що Єнссен показав, як Захід насправді бачить війну", — вважає полковник.

На його думку, оцінка американської розвідки показала, що контрнаступ Києва не досягне мети перерізати сухопутний коридор Росії до Криму, а попри атаки, кожна із сторін не досягне стратегічного значення.

"Відповідь на цю очевидну тупикову ситуацію полягає не в тому, щоб тиснути на Україну, щоб вона визнала анексію її території Росією, а в тому, щоб змінити факти на місцях. Це можна зробити, лише подвоївши зусилля, щоб забезпечити Київ достатніми бойовими ресурсами, щоб витіснити Росію, якщо не цього року, то наступного.Мирна угода на цих умовах означала б перемогу Росії і поразку України. Як інакше може бути здача території агресору?", — ставить запитання полковник.

Він додав, що зараз світова спільнота спостерігає неспроможність Заходу відстояти свої принципи та зволікають із постачанням необхідного озброєння Україні.

"І альтернативний план вступу України до НАТО після відмови від великих частин суверенної території смішний. Крім усього іншого, Путін не погодиться ні на яке розширення НАТО. Але навіть якби він це зробив, для України не було б сенсу приєднатися до альянсу, який втратив свою актуальність, фактично здавшись Росії. Бо це було б справжнім значенням неспроможності НАТО забезпечити перевагу своєму союзнику в найзначнішому військовому конфлікті в Європі з часу його створення", — сказав Річард Кемп.

Нагадаємо, що більшість українців не готова поступатися територіями в обмін на членство в НАТО, однак певний відсоток респондентів допускають подібній сценарій.

Раніше повідомлялося, що міністри з цифрової економіки країн G20 обговорили війну в Україні і засудили дії Росії. РФ зі свого боку заблокувала декларацію міністрів, яку ті хотіли ухвалити з цього приводу.