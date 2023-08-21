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Военный Фокус Российско-украинская война

Командир из Николаевской области безосновательно насчитал подчиненным почти 5,5 млн грн, — ГБР

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Фото: ГБР | Командир воинской части безосновательно насчитал подчиненным почти 5,5 млн гривен

По данным правоохранителей, выплаты получали даже те военные, которые по три месяца не появлялись на службе.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевской области, который безосновательно насчитал своим подчиненным, отсутствовавшим на службе, почти 5,5 млн гривен. Об этом рассказали в пресс-службе ГБР.

Следствие установило, что по закону командир должен был приостанавливать выплаты тем военнослужащим, которые самовольно покинули воинскую часть и не вернулись в течение трех дней. Но вместо этого он продолжал начислять зарплаты даже тем, кто не показывался на службе по три месяца.

Таким образом он нанес государству ущерб в размере 5,4 миллиона гривен. Сейчас начат процесс компенсации денег.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение должностного лица к военной службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

ГБР, командир, подозрение, выплаты, выплаты военным, незаконные выплаты Fullscreen
Командиру воинской части сообщили о подозрении

Напомним, на прошлой неделе СБУ разоблачила командиров одной из бригад Нацгвардии, которые с первого дня полномасштабного вторжения России и до августа 2022 незаконно начисляли себе боевые премии в размере 100 тысяч гривен, хотя находились в тылу. Таким образом они присвоили почти 14 млн бюджетных средств.

Ранее ГБР разоблачило командира одной из воинских частей Донецкой области и его четверых подчиненных в присвоении боевых выплат на сумму почти 5 миллионов гривен.