Украина не будет ждать "жеста доброй воли": в ГУР назвали основной вариант освобождения Крыма

Представители российских оккупационных администраций и коллаборационисты уже преимущественно вывезли свои семьи из Крыма и вывели активы.

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Сейчас рассматривается несколько вариантов по освобождению Крыма, но основной из них — военная спецоперация. Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал ситуацию в интервью"Українським Новинам".

По его словам, существуют различные сценарии развития. Он пояснил, что Украина делает все возможное, чтобы это произошло быстрее и с меньшими потерями украинских защитников. По его мнению, от этого зависит соответствующий объем поставок военной помощи партнерами, а также развитие ситуации на фронте.

"Враг также готовится к обороне", — сказал он.

В его заявлении говорится о том, что при планировании и выполнении соответствующих задач рассматриваются различные сценарии. Конкретные меры он не назвал. Юсов не исключил и "жест доброй воли" со стороны российских оккупантов на полуострове, но Украина не будет ждать такого сценария.

"Возможны и другие сценарии", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, украинские силы сейчас работают именно над освобождением Крыма. Если в силу внутренней и внешней ситуации захватчики решат добровольно покинуть оккупированную территорию, это будет правильное решение, которое сохранит жизнь их солдатам и остановит ряд военных преступлений. Все же задача украинцев — обеспечить это, не дожидаясь других сценариев.

Представитель ГУР отметил, что среди населения в Крыму царят очень разные настроения. Среди руководства оккупантов, поскольку они понимают, что возмездие неизбежно, наиболее панические. Они уже в основном вывезли свои семьи. Они вывели свои активы.

"Рядовые коллаборационисты задумываются над добровольным выездом из Крыма", — подчеркнул Юсов.

Напомним, 19 августа росСМИ показали последствия ракетного удара по Крыму. На месте падения обломков образовалась воронка 10х10 метров в ширину и 6 метров в глубину. Части ракеты С-200 находили в радиусе одного километра.