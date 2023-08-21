Україна не чекатиме на "жест доброї волі": в ГУР назвали основний варіант звільнення Криму

Представники російських окупаційних адміністрацій та колаборанти вже переважно вивезли свої родини з Криму та вивели активи.

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Наразі розглядається кілька варіантів зі звільнення Криму, але основний із них – військова спецоперація. Представник ГУР Андрій Юсов прокоментував ситуацію в інтервʼю "Українським Новинам".

З його слів, існують різні сценарії розвитку. Він пояснив, що Україна робить все можливе, щоб це відбулося швидше та з меншими втратами українських оборонців. На його думку, від цього залежить відповідний обсяг постачання військової допомоги партнерами, а також розвиток ситуації на фронті.

"Ворог також готується до оборони", – сказав він.

У його заяві йдеться про те, що під час планування та виконання відповідних завдань розглядаються різні сценарії. Конкретні заходи він не назвав. Юсов не виключив і "жест доброї волі" з боку російських окупантів на півострові, але Україна не чекатиме на такий сценарій.

"Можливі і інші сценарії", – повідомив представник відомства.

З його слів, українські сили наразі працюють саме над звільненням Криму. Якщо в силу внутрішньої та зовнішньої ситуації загарбники вирішать добровільно залишити окуповану територію, це буде правильне рішення, яке збереже життя їхнім солдатам та зупинить низку воєнних злочинів. Все же завдання українців – забезпечити це, не чекаючи на інші сценарії.

Представник ГУР зазначив, що серед населення у Криму панують дуже різні настрої. Серед керівництва окупантів, оскільки вони розуміють, що відплата неминуча, найбільш панічні. Вони вже переважно вивезли свої родини. Вони вивели свої активи.

"Рядові колаборанти замислюються над добровільним виїздом з Криму", – наголосив Юсов.

Нагадаємо, 19 серпня росЗМІ показали наслідки ракетного удару по Криму. На місці падіння уламків утворилася вирва 10х10 метрів завширшки і 6 метрів завглибшки. Частини ракети С-200 знаходили у радіусі одного кілометра.