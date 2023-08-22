Пропал свет и вода: во время воздушной тревоги в Кривом Роге прозвучал взрыв (видео, фото)

Местные жители сообщают о сильном задымлении над городом. Также на некоторых улицах отсутствует электроэнергия. Корреспондент Фокуса подтверждает информацию о мощном взрыве.

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Утром 22 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги прозвучал сильный взрыв. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.

Также о взрыве сообщил корреспондент Фокуса.

Как сообщил Telegram-канал "СВОЇ | Кривий Ріг", после взрыва в некоторых районах города наблюдают проблемы с поставками электроэнергии и воды. Также в центре не ходит электрический транспорт. Администраторы отметили, что произошла авария на "сетях". Однако чем она вызвана — неясно.

"Улицы, которые сейчас обесточены из-за аварии на сетях: Украинская, Почтовый, Николаевское шоссе, Пушкина, Калнышевского", — сказано в сообщении.

Взрыв в Кривом Роге

Кроме того, местные жители сообщают о задымлении над городом.

Взрыв в Кривом Роге

Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской области еще в 05:31. Однако уже к шести утра воздушную тревогу отменили.

Напомним, что российские оккупанты вечером 21 августа атаковали север Украины дронами-камикаде Shahed. В результате был поврежден гражданский объект в Черниговской области.

"К сожалению, попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", — сообщил местной глава ОВА Вячеслав Чаус.